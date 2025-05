Tak Trzaskowski szczuł na Brauna. Tego samego dnia zaatakowano działacza Korony

- Reklama -

Rafał Trzaskowski podczas wiecu w Sopocie szczuł na Grzegorza Brauna. W tym samym dniu zaatakowano nożem działacza Konfederacji Korony Polskiej w Mrągowie.

Przypomnijmy, że podczas poniedziałkowej debaty prezydenckiej „Super Expressu” kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wzburzył się po słowach Grzegorza Brauna. Lider Konfederacji Korony Polskiej mówił m.in. o ukrainizacji i judaizacji Polski. Wskazywał też, że Trzaskowski „parę dni temu był oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby”.

– Co pan mówi?! Jakiej hańby?! To było powstanie w getcie! O czym pan opowiada?! To są bohaterowie naszych historii! Coś nieprawdopodobnego! Ja tego nie będę słuchał, dziękuję panu – odparł rozjuszony Trzaskowski i uciekł od pulpitu.

Do starcia z Braunem Trzaskowski odniósł się podczas wiecu w Sopocie. – Widzieliście człowieka, który kpił i używał słów haniebnych w odniesieniu do powstania w getcie, kiedy młodzi ludzi, niejednokrotnie nastolatkowie, z gołymi rękami rzucili się na hitlerowców, żeby bronić swojej godności. Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej polityce – grzmiał.

Trzaskowski twierdził też, że na słowa Brauna „na pewno zareagowałby Lech Kaczyński”. W jego ocenie „absolutnym skandalem” było to, że – oprócz Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat – nikt nie zaprezentował swojego oburzenia. – O tym też są te wybory, że nie można być obojętnym – grzmiał.

Tego samego dnia w Mrągowie doszło do ataku nożownika na działacza Konfederacji Korony Polskiej, który rozwieszał banery. Z jego relacji wynika, że sprawcą ma być sympatyk Trzaskowskiego.

„Incydent, który pozostawił ofiarę z obrażeniami, jest kolejnym dowodem na to, jak toksyczna nagonka na Grzegorza Brauna i jego środowisko przeradza się w realną agresję” – podkreślono. Do napaści doszło w biały dzień.

„Uwaga! Zaatakowano nożem naszego działacza za wywieszanie baneru!

Dziś doszło do brutalnego ataku na wolontariusza Grzegorza Brauna, który rozwieszał baner wyborczy. Sprawca ugodził go nożem w przedramię” – napisała 1 maja na portalu X Justyna Krasowicz z Rady Naczelnej Konfederacji Korony Polskiej.

„Nie udało mu się uciec — Pan Jerzy, nasz odważny wolontariusz, ruszył za napastnikiem i ujął go. Dzięki temu znamy tożsamość sprawcy.

Policja prowadzi przesłuchanie w sprawie usiłowania zabójstwa” – dodała.

„To nie jest przypadek. To efekt atmosfery nienawiści, jaką podsycają media i politycy.

«Nożownicy Trzaskowskiego» nie biorą się znikąd — kiedy wmawia się ludziom, że ktoś «zagraża demokracji», wcześniej czy później znajdzie się ktoś, kto sięgnie po nóż” – oceniła.

„Sam rabin wezwał w liście otwartym, by „nie pozostać obojętnym”. A co robią media? Przekłamują, milczą, odwracają kota ogonem.

Nie damy się zastraszyć. Prawda i wolność muszą zwyciężyć” – oświadczyła.

„Czy Trzaskowski przeprosił już za atak nożem swojego zwolennika na działacza Konfederacji KP? Do takich rzeczy prowadzi kreowanie atmosfery nienawiści” – napisał na portalu X redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.