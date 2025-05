Kibice Legii nie ustępują. Znów napisali kilka MOCNYCH słów o Trzaskowskim i Nitrasie

- Reklama -

Kibice Legii znów dali wyraz swoim poglądam na temat zbliżających się wyborów. Po raz kolejny okazało się, że to nie Rafał Trzaskowski jest ich faworytem w wyścigu prezydenckim.

Przpomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy sympatycy stołecznego klubu zdecydowali się podjąć „polityczny temat”. O Rafale Trzaskowskim pisali już wcześniej. Zresztą nie tylko o nim.

W niedzielę 2 lutego podczas meczu 19. kolejki PKO Ekstraklasy na „Żylecie” wywieszono transparent z dosadnym komentarzem kibiców na temat wypowiedzi minister Barbary Nowackiej o „polskich nazistach”.

„Nowacka, chcieliśmy napisać, że jesteś w porządku, ale się przejęzyczyliśmy i dlatego jest napisane, że jesteś antypolską kur*ą” – czytamy na transparencie [cenz. red. nczas].

To reakcja na skandaliczne słowa Nowackiej o tym, że rzekomo to „polscy naziści” zbudowali obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Skandal minister skwitowała ogólnymi przeprosinami i wyjaśnieniem, że się przejęzyczyła. Nie spotkały jej za to naganne wystąpienie żadne konsekwencje.

Tym razem kilka słów prawdy o sobie mógł przeczytać nie tylko kandydat Trzaskowski, ale także minister sportu Sławomir Nitras, za którym również – mówiąc delikatnie – kibice Legii nie przepadają i na temat którego także „publikowali” już swoje opinie.

„18.05, 1.06 – Nie dopuśćmy, by zakłamany tęczowy Rafał rządził Polską ze Sławkiem narkomanem” – napisali tym razem sympatycy stołecznego klubu.

Podkreślmy, że prokuratura wzięła już na cel kibiców stołecznej drużyny za wcześniejsze transparenty, krytyczne wobec Rafała Trzaskowskiego i aborterki Gizeli Jagielskiej.

Dodajmy, że na boisku piłkarze Legii Warszawa po raz 21. w historii zdobyli Puchar Polski. W finale na stołecznym PGE Narodowym pokonali Pogoń Szczecin 4:3 (1:1). „Portowcy” zostali pokonani w drugim finale z rzędu, a swoim piątym w historii.