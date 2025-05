Najpierw Braun, a teraz kibice na celowniku uśmiechniętej władzy. Prokuratura będzie ścigać za ten transparent

- Reklama -

Jeśli życzy się śmierci konserwatystom i wzywa się do pozbawiania prawicowców praw, to jest to „dyskusja” i „pluralizm”. Gdy jednak wyrazi się publicznie krytyczne zdanie na temat lewaków, wtedy jest to „pomówienie”, „skandal” i sprawa dla prokuratury. I tak na przykład teraz prokuratura wzięła na cel kibiców, którzy wywiesili transparenty krytyczne wobec Rafała Trzaskowskiego i aborterki Gizeli Jagielskiej.

O skandalu poinformowała propisowska niezalezna.pl. Chodzi o transparenty z napisami „Jagielska=Mengele” oraz „Rafałek kazał zdejmować krzyże, teraz udaje katolika, czy znacie bardziej fałszywego polityka?”.

Propisowski portal potwierdził w prokuraturze, że dochodzenie w sprawie tych transparentów zostało wszczęte. Co ciekawe, „zbrodnią” jest to, że transparenty „mogły poniżyć” wspomniane osoby w oczach opinii społecznej.

„Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście w Warszawie wszczęła dochodzenie w sprawie pomówienia Gizeli Jagielskiej i Rafała Trzaskowskiego w dniu 21 kwietnia 2025 r. na stadionie Legii w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego rodzaju stanowiska, poprzez wywieszenie na trybunie północnej transparentów o treści 'Jagielska= Mengele’ oraz 'Rafałek kazał zdejmować krzyże. teraz udaje katolika, czy znacie bardziej fałszywego polityka?’ tj. o czyn z art. 212 § 1 k.k” – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Redakcja zaznacza, że „zgodnie z tym przepisem ten, kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Ponadto dochodzenie jest we „wczesnej fazie”.

Szkoda, że prokuratura nie ściga tak lewicowych działaczy, którzy co i raz oskarżają bezkarnie ludzi o „faszyzm”, agenturalność czy inne bzdury. No ale wiadomo, że w III RP ludzie nie są równi wobec prawa.

Portal przypomina, że na stadionach bardzo często pojawiają się krytyczne wobec Trzaskowskiego i PO transparenty.