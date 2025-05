Nowy zamach w Niemczech? Tym razem padło na Stuttgart

- Reklama -

Samochód wjechał w tłum w Stuttgarcie, kilka osób zostało ciężko rannych. Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w mieście Stuttgart, w południowo-zachodnich Niemczech. Według policji kierowca pojazdu został już aresztowany.

Strażacy na portalu X poinformowali, że „kilka osób zostało rannych, niektóre z nich poważnie”. Według doniesień niemieckich mediów podejrzany zamachowiec Mercedesa Klasy G i wjechał w grupę ludzi na przystanku Olgaeck. Jak informowała niemiecka policja, kierowca pojazdu został aresztowany.

Według doniesień niemieckiego dziennika Bild naoczni świadkowie widzieli, jak pojazd potrącił kobietę z wózkiem dziecięcym. Strażacy ze Stuttgartu opisali zdarzenie jako wypadek drogowy, a policja informowała, że ​​poda więcej informacji, gdy „tylko będą one dostępne”.

Teren nadal jest ogrodzony przez policję, która radzi pieszym i kierowcom, aby w miarę możliwości omijali ten obszar. Niemieckie służby bezpieczeństwa nadal pozostają w stanie najwyższej gotowości, zwłaszcza po kilku śmiertelnych atakach samochodowych, do których doszło w ostatnich miesiącach, w szczególności w miastach Magdeburg (wschód) i w Monachium (południe).

#Update Nachdem ein Auto im Bereich #Olgaeck offenbar in eine Personengruppe gefahren war, dauert unser Polizeieinsatz an. Aktuell kommt es in #Mitte zu starken Verkehreinschränkungen. Bitte umfahren Sie den Bereich! Auch der Stadtbahnverkehr ist teils unterbrochen. #s0205 Ihre…

— Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) May 2, 2025