Brutalny atak nożownika na działacza partii Brauna. Sprawcą zwolennik Trzaskowskiego. „Tak właśnie zachowują się «uśmiechnięci»” [FOTO]

W Mrągowie nożownik zaatakował działacza Konfederacji Korony Polskiej i sympatyka Grzegorza Brauna. Według lokalnych struktur sprawcą miał być sympatyk Rafała Trzaskowskiego. Wcześniej zwolennik Brauna dostawał także groźby.

Informację o ataku na działacza partii potwierdził lokalny oddział Konfederacji Korony Polskiej na Warmii i Mazurach.

„Tak właśnie zachowują się «uśmiechnięci»‼️

A to właśnie wczoraj, w Olsztynie Rafał Trzaskowski mówił o przeciwdziałaniu hejtu i nienawiści…

Nasz działacz został brutalnie zaatakowany‼️

My się tak łatwo nie damy… Panie Jerzy, jesteśmy z Panem” – napisano.

Do zdarzenia doszło w czwartek 1 maja 2025 r. Jak czytamy na profilu MIR live tv – Media Informacje Relacje, „starszy mężczyzna, działacz Konfederacji Korony Polskiej (KKP) i zwolennik Grzegorza Brauna, został zaatakowany nożem podczas wieszania banerów promujących narodowe wartości”.

Według poszkodowanego, napadł na niego zwolennik Rafała Trzaskowskiego.

„Incydent, który pozostawił ofiarę z obrażeniami, jest kolejnym dowodem na to, jak toksyczna nagonka na Grzegorza Brauna i jego środowisko przeradza się w realną agresję” – podkreślono. Do napaści doszło bowiem w biały dzień.

Działacz Korony poprzedniego dnia otrzymał groźby od „bojówkarzy”. Zagrożono mu pobiciem za wspieranie partii Grzegorza Brauna.

„Ofiara, zachowując opanowanie, uniknęła poważniejszych obrażeń, działając w granicach obrony koniecznej. Na miejscu trwają intensywne działania policji – poszkodowany współpracuje z funkcjonariuszami, a w sprawę zaangażował się sam komendant powiatowy. Technicy kryminalistyczni zabezpieczają ślady, zaś sprawcy, których zdjęcia są w posiadaniu ofiary, mają być przesłuchani jutro”- wynika z doniesień.

Wskazywane jest jednak zaangażowanie w wyjaśnianie sprawy samego komendanta policji, co ma wskazywać, że jest ona traktowana poważnie.

„Atak w Mrągowie to krzykliwy dowód, że słowa nienawiści mają konsekwencje. Szczucie na Brauna i jego zwolenników musi się skończyć, zanim poleje się więcej krwi. Apelujemy do policji o błyskawiczne ukaranie sprawców, do mediów o rzetelność, a do polityków o opamiętanie. Starszy mężczyzna, który z odwagą bronił swoich przekonań, zasługuje na sprawiedliwość. Niech ten incydent wstrząśnie sumieniami i przypomni: wolność słowa nie może być tłumiona przemocą” – podkreślił MIR.

Do sprawy odniósł się na portalu X dziennikarz „Najwyższego Czas-u!” Radosław Piwowarczyk. „Medialna nagonka na @GrzegorzBraun_ przynosi efekt. Wczoraj w Mrągowie, podczas rozwieszania banerów, nożownik zaatakował i zranił sympatyka #Braun2025. Ludzie, którzy tyle mówią o tolerancji i walce z hejtem, sami urządzili spektakl nienawiści i teraz mają krew na rękach” – napisał.