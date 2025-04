Trzaskowski uciekł od pulpitu, Biejat zapowiada donos do prokuratury. Braun pod ostrzałem za rzekomy „antysemityzm” [VIDEO]

- Reklama -

Magdalena Biejat zapowiedziała po debacie prezydenckiej, że złoży doniesienie do prokuratury na Grzegorza Brauna „za mowę nienawiści, za szerzenie agresji”. Wypowiedzi Brauna za nieakceptowalne uznał także Rafał Trzaskowski, który w trakcie starcia jeden na jeden uciekł od pulpitu.

Debata prezydencka „Super Expressu” odbywała się w nieco innej formule niż wszystkie dotychczasowe. Kandydaci wychodzili kolejno na środek studia i zadawali po jednym pytaniu trzem kontrkandydatom. Dwóch adresatów pytania wybierali sami, a jednego wyłoniono w drodze losowania.

Braun vs Zandberg

Na początku debaty Zandberg zapytał Brauna, dlaczego uznaje Netanjahu za zbrodniarza, ale tego samego nie chce powiedzieć o Putinie.

– Po pierwsze, chwała Bogu nie graniczymy z żydowskim państwem położonym w Palestynie, bo wówczas ludobójcza polityka reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów państwa Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam. Państwo Izrael jest Polakom stręczone jako sojusznik, jako jakiś lotniskowiec cywilizacji europejskiej. W tamtych stronach na Bliskim Wschodzie, kiedy posłuchamy tych generałów i rabinów, jak mówią, że Palestyńczycy to nie ludzie, jak posłuchamy, jak mówią, że goje jak zwierzęta są od tego, żeby służyć Żydom, no to widzimy kontrfaktyczność takiej koncepcji – rozpoczął Braun.

– Natomiast, chwała Bogu również, nikt nam Rosji nie stręczy jako naszego serdecznego przyjaciela, jako delegata naszej cywilizacji w te rejony, w których Moskwa leży. I to jest różnica. Kolejna różnica taka, że z Rosją granicząc powinniśmy dążyć do normalizacji relacji. Nie po to, żeby zapraszać się wzajemnie na jakieś festiwale przyjaźni, ale po to, żeby robić dobre interesy – odpowiedział na pytanie Zandberga Braun.

Biejat uznała wypowiedź Brauna za antysemicką, czego nie omieszkała zaznaczyć jeszcze na debacie. – To jest skandaliczne, że pozwala się na to, żeby taki ściek antysemicki, jaki zaprezentował pan Braun na samym początku debaty przeszedł w tym studiu bez echa. To są skandaliczne słowa i one nie powinny mieć nigdy miejsca w debacie publicznej, bo nie ma żadnej wymówki, żeby stosować antysemityzm. Nie będę milczeć wtedy, kiedy ludzie mówią takie rzeczy – stwierdziła kandydat Lewicy.

Braun vs Trzaskowski

W dalszej części debaty Braun popełnił kolejne wypowiedzi, które nie spodobały się mainstreamowym kandydatom. – Zdrajcy, zawszańcy, nie-Polacy, eurokołchoźnicy, globaliści, klimatyści, pederaści rządzą dziś Warszawą! – mówił, na co Trzaskowski bez żadnego trybu (Braun odpowiadał na pytanie Jakubiaka) zapytał, czy chodzi o niego. – Tak, do pana, panie prezydencie – odparł Braun.

Gdy przyszła kolej Brauna na zadanie trzech pytań, jedno z nich wykorzystał na Trzaskowskiego. Przypomniał, że kandydat KO „chce dyskryminować, wykluczać i okładać podatkami klimatycznymi”. – Dlaczego chce pan okradać Polaków na tak wielkie sumy, które są w istocie podatkiem od pańskich urojeń klimatycznych? – nawiązał do Zielonego Ładu Braun.

Pod koniec swojej odpowiedzi Trzaskowski stwierdził, że dla Brauna „nie powinno być miejsca w polskiej polityce”, bo „mówi rzeczy obrzydliwe”. Trzaskowski zaznaczył, że nie chodzi mu o klimat, ale o to, co Braun mówił wcześniej.

W trakcie czasu przeznaczonego na ripostę Braun powiedział, że „18 maja Polacy zdecydują, czy to ma być dalej Polska, czy land eurokołchozowy, coraz bardziej marginalizowany przez proces banderyzacji, proces judaizacji i napływ subsaharyjskich inżynierów”.

– Proces judaizacji? Co pan opowiada? – wtrącił Trzaskowski. – Parę dni temu był pan oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby – przypomniał Braun.

Trzaskowski się wówczas wściekł. – O czym pan mówi?! Jakiej hańby? To było powstanie w Getcie Warszawskim. To coś nieprawdopodobnego. Ja tego nie będę słuchał – odparł, po czym odwrócił się na pięcie i uciekł od pulpitu, przy którym stał oko w oko z Braunem.

Braun kontynuował temat judaizacji

Na pojedynek Braun wyzwał także Mentzena, podczas którego kontynuował wątek judaizacji.

– (…) W tej kwestii, która tak tutaj oburzyła i doprowadziła do rozdzierania szat przez pana Trzaskowskiego: czy dostrzega pan problem judaizacji? Czy może, mówiąc prostszym językiem, zauważa pan, że Żydzi mają za dużo, stanowczo za dużo do powiedzenia o polskich sprawach? – zapytał Braun Mentzena, a niektórzy z kandydatów głośno protestowali przeciwko tak postawionemu pytaniu.

Biejat złoży zawiadomienie na Brauna

Po debacie prezydenckiej Biejat zapowiedziała, że złoży zawiadomienie do prokuratury na Brauna.

– Szczególnie oburzające było to, że praktycznie bez komentarzy przez większą część tej debaty padały antysemickie, obrzydliwe słowa ze strony Grzegorza Brauna. I ja złożę jutro doniesienie do prokuratury w tej sprawie za mowę nienawiści, za szerzenie agresji, za nawoływanie do nienawiści ze strony kandydata na prezydenta, pana Grzegorza Brauna – oświadczyła Biejat w rozmowie z dziennikarzami po debacie.