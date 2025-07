Polacy gorsi od Żydów. PE nie upamiętni pomordowanych na Kresach minutą ciszy. „Nie wszystkie ofiary w UE są traktowane tak samo”

- Reklama -

Przewodnicząca unijnego parlamentu Roberta Metsola odrzuciła wniosek Anny Bryłki o uczczenie ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu minutą ciszy. Wcześniej PE uhonorował w ten sposób Żydów pomordowanych przez Niemców.

Wniosek o uczczenie Polaków brutalnie pomordowanych przez Ukraińców podczas ludobójstwa na Wołyniu minutą ciszy złożony przez Bryłkę został odrzucony przez szefową PE Robertę Metsolę.

„Nie będzie minuty ciszy w Parlamencie Europejskim dla ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu. Przewodnicząca Roberta Metsola odrzuciła wniosek, który skierowałam w imieniu @PatriotsEP w tej sprawie” – napisała na X Anna Bryłka.

„Nie wszystkie ofiary totalitaryzmów są w Unii Europejskiej traktowane tak samo” – stwierdziła Bryłka.

Już wcześniej unioposłowie z Polski składali wnioski i projekty upamiętniające Polaków pomordowanych w ukraińskim ludobójstwie. Wszystkie zostały odrzucone.

„W zeszłym roku grupa Europa Suwerennych Narodów złożyła poprawkę do rezolucji PE zobowiązującą Ukrainę do przeproszenia za Rzeź Wołyńską, umożliwienia ekshumacji na Wołyniu i zakazującej gloryfikowania banderowców. Poprawka została odrzucona stosunkiem głosów 142 'za’ i 395 'przeciw’. 66 europosłów wstrzymało się od głosu. Wśród głosujących przeciw poprawce znalazła się czwórka europarlamentarzystów z Polski. To politycy Lewicy: Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus, a także Michał Kobosko z Polski 2050” – przypomina portal kresy.pl.

Warszawa uzależnia obecnie wejście Ukrainy do UE od rozliczenia się z ludobójstwa, którego dokonali Ukraińcy w trakcie i po II wojnie światowej. Wicepremier i Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził plan blokowania członkostwa w UE, jeśli Kijów nie upamiętni ofiar ludobójstwa.