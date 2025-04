Lewaccy donosiciele z OKO.press. To ONI stoją za blokadą XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej

- Reklama -

Wiadomo już, kto stoi za atakiem na XVI Konferencję Prawicy Wolnościowej. Jak się okazuje, wymówienie umowy najmu sali w Centralnej Bibliotece Rolniczej było inspirowane „interwencją” OKO.press, czym chwali się Anna Mierzyńska.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wypowiedział salę organizatorom XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej. Impreza jednak i tak się odbędzie. Nowa lokalizacja to „Dedek Park” w Parku Skaryszewskim w Warszawie, pod adresem Aleja Zieleniecka 6/8.

Przypomnijmy, że w środę 9 kwietnia po godz. 13 – a więc na niespełna trzy dni przed XVI Konferencją Prawicy Wolnościowej – jej organizatorzy (spółka 3S Media) otrzymali pismo z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, sygnowane przez p.o. Dyrektora Elżbietę Osińską-Kassę. Oświadczyła ona, że zrywa ona umowę najmu „z uwagi na fakt, iż charakter Przedsięwzięcia narusza dobry wizerunek Instytutu”.

Co więcej, Instytut za to, że sam zrywa umowę, domaga się także zapłacenia kar umownych. „Nadto na podstawie §6 Umowy, wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości połowy czynszu najmu tj. 12 145,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na następujący rachunek bankowy Instytutu” – dodano.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

„W dniu 9 kwietnia 2025 r. Instytut uzyskał informację, iż w tracie realizacji Przedsięwzięcia Najemca planuje organizację XVI edycji Konferencji Prawicy Wolnościowej podczas której wystąpi m.in. kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadto iż na portalu zrzutka.pl zorganizowano zrzutkę na organizację ww. Konferencji” – wskazano w uzasadnieniu decyzji.

„Podkreślić należy, iż organizacja Przedsięwzięcia o charakterze jednoznacznie politycznym, mającego charakter agitacji wyborczej kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprost narusza dobry wizerunek Instytutu, który jako instytucja o charakterze państwowym nie powinna angażować się w działania o charakterze politycznym” – dodano dalej.

Co się stało 9 kwietnia?

Cóż zatem stało się 9 kwietnia? Przyczyny decyzji ujawnił portal OKO.press, który „interweniował” w sprawie XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi.

„Skrajna prawica chciała zorganizować swoją imprezę z kandydatem na prezydenta Grzegorzem Braunem w budynku państwowej instytutu. Gdy po pytaniach OKO.press jego dyrektorka zdecydowała o rozwiązaniu umowy, organizatorzy zaczęli straszyć ją sprawą karną” – grzmi na łamach portalu Mierzyńska.

Dalej wskazuje, że reprezentacyjna sala na Krakowskim Przedmieściu jest wynajmowana na zasadach komercyjnych.

„W regulaminie tej usługi zapisano, że cele najmu nie mogą naruszać dobrego wizerunku placówki. W tym przypadku zastanowiło nas, czy władze NIKiDW zgodziły się na agitację polityczną i prowadzenie kampanii wyborczej w siedzibie Instytutu. W środę 9 kwietnia rano zapytaliśmy o to NIKiDW” – przyznała Mierzyńska. Wiadomo zatem, skąd Osińska-Kassa powzięła informacje na temat „charakteru Przedsięwzięcia”.

W tekście zacytowano także Aleksandrę Szymańską, kierownik Działu Promocji i Komunikacji NIKiDW. – Instytut nie wyraził zgody na organizację tej konferencji, gdyż nie posiadał o niej wiedzy, w tym w zakresie programu konferencji – powiedziała.

Jak wskazał red. Marek Skalski, członek zarządu 3S Media, ze strony NIKiDW „nie było żadnych pytań o charakter i skład imprezy”, a same ustalenia z Instytutem dotyczyły spraw czysto technicznych.

Szanowni Uczestnicy (in spe) naszej XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej: o ostatecznej lokalizacji naszej imprezy poinformujemy około godz. 14.00. Prosimy o obserwowanie naszych mediów, w których będziemy o tym intensywnie informować. Przypominam, że wczoraj ok. godz. 13.00… — Tomasz Sommer (@1972tomek) April 10, 2025



Do publikacji OKO.press odniósł się na portalu X redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

„To skrajni lewacy z Okopress doprowadzili do zabrania nam sali w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Konkretnie przyznała się do tego Anna Mierzyńska, znana z bronienia rosyjskiego agenta Rubcowa vel Gonzalesa” – przypomniał.

„W tej sytuacji oczywiście także z p. Mierzyńską i Okiem spotkamy się w sądzie. Przerażające jest to, że polskie instytucje wykonują polecenia skrajnej lewicy. To się musi zmienić” – oświadczył.

To skrajni lewacy z Okopress doprowadzili do zabrania nam sali w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Konkretnie przyznała się do tego Anna Mierzyńska, znana z bronienia rosyjskiego agenta Rubcowa vel Gonzalesa. W tej sytuacji oczywiście także z p. Mierzyńską i Okiem spotkamy się w… — Tomasz Sommer (@1972tomek) April 11, 2025

„Akt dyskryminacji”

Spółka 3S Media wystosowała pismo w odpowiedzi na oświadczenie Instytutu, w którym poinformowano o zerwaniu umowy. Organizator XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej chciała uznania przez podlegającą ministrowi rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, powołaną w 2019 roku instytucję, że umowa najmu jest wiążąca i wycofania oświadczenia, wraz z żądaniem zapłaty kary umownej.

„W związku z otrzymanym od Państwa oświadczeniem o odstąpieniu od umowy najmu (…) z dnia 3 lutego 2025 r. wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej, wzywam Państwa do niezwłocznego wycofania przedmiotowego oświadczenia i potwierdzenia mocy wiążącej umowy najmu z 3 lutego 2025 r.” – czytamy w piśmie wysłanym przez 3S Media.

„Jednocześnie odmawiam zapłaty żądanej przez Państwa kary umownej, opisanej notą obciążeniową numer 2/2025, jako pozbawionej jakichkolwiek podstaw” – dodano.

Dalej wskazano, że podana przez Instytut przyczyna zerwania umowy – czyli „naruszenie dobrego wizerunku Instytutu” – „to podstawa czysto fikcyjna”. „Żadne z planowanych przez nas działań podczas konferencji z samej swojej natury nie może «naruszać dobrego wizerunku Instytutu»” – czytamy.

„W szczególności stwierdzam, że rażąco bezprawne jest zerwanie przez Państwa umowy, pod pretekstem, że w ramach planowanych targów książki odbędzie się spotkanie z kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powołanie się w tym kontekście na fakt, że są Państwo instytucją państwową budzi nasze szczere zdziwienie, gdyż z tej przyczyny powinni Państwo raczej unikać działań, mogących zostać uznane za dyskryminacyjne wobec legalnie zarejestrowanego kandydata na Prezydenta i jego wyborców” – wskazano.

Jak podkreślono dalej, „zerwanie umowy najmu, pod fikcyjnym pretekstem, jest aktem dyskryminacji”, co narusza „normy konstytucyjne, w szczególności zakaz dyskryminacji, zawarty w art. 32 Konstytucji RP”.

Wskazano również, że będące skutkiem zerwania umowy najmu ewentualne odwołanie konferencji i targów książki, to szkoda dla spółki 3S Media szacowana na 75 tys. zł.

„Sprawa skończy się w sądzie”

Ostatecznie Konferencja odbędzie się w nowej lokalizacji – w Dworku „Dedek Park” w Parku Skaryszewskim w Warszawie, pod adresem: aleja Zieleniecka 6/8. – Jest to lokalizacja awaryjna – podkreślił redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer.

– Cóż, trudno, sprawa skończy się w sądzie. Zażądaliśmy od nich dużego odszkodowania, pewnie nie zapłacą, więc będziemy tego dochodzić w sądzie i już pewnie za jakieś 3-4 lata będziemy mieli wynik tego postępowania sądowego, o czym nie omieszkam Państwa poinformować, jak to się skończyło – zaznaczył.

– Musi ta zielona komuna w końcu z tego pałacu tuż koło pl. Zamkowego na Krakowskim Przedmieściu zostać usunięta, bo to naprawdę jest skandal, że oni coś takiego robią, tylko dlatego że ktoś im się tam z przyczyn politycznych nie podoba – oświadczył Sommer.

– Skorzystam z drogi prawnej. Mam nadzieję, że te osoby, które ze strony tej instytucji, podległej pod PSL, pod ministerstwo rolnictwa, takie rzeczy robią, że one za to w jakiś sposób odpowiedzą – powiedział.