XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej. Sommer odpowiada na oświadczenie państwowego instytutu: „Akt dyskryminacji” [VIDEO]

Miejsce organizacji XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej stanęło pod znakiem zapytania, po tym jak Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wypowiedział organizatorom salę. Tomasz Sommer poinformował, że podjęto już stosowne kroki. Chce, by Instytut wycofał się z podjętej decyzji.

– Wzywam Panią Elżbietę Osińską-Kassę, p.o. dyrektora, do przemyślenia jednak tej decyzji z tego względu, że narazi ją to na roszczenia odszkodowawcze w wysokości 75 tys. zł z naszej strony (…) z uwagi na koszty, które ponieśliśmy w związku z organizacją Konferencji. No i też złożymy doniesienie o popełnieniu przestępstwa, związane z tym, że jest to oczywiście dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne, a to jest instytucja państwowa podlegająca pod ministerstwo rolnictwa i taka instytucja takiej dyskryminacji prowadzić nie może – wskazał w rozmowie z Janem Bodakowskim Sommer.

„Akt dyskryminacji”

Spółka 3S Media wystosowała pismo w odpowiedzi na oświadczenie Instytutu, w którym poinformowano o zerwaniu umowy. Organizator XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej chce uznania przez podlegającą ministrowi rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, powołaną w 2019 roku instytucję, że umowa najmu jest wiążąca i wycofania oświadczenia, wraz z żądaniem zapłaty kary umownej.

„W związku z otrzymanym od Państwa oświadczeniem o odstąpieniu od umowy najmu (…) z dnia 3 lutego 2025 r. wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej, wzywam Państwa do niezwłocznego wycofania przedmiotowego oświadczenia i potwierdzenia mocy wiążącej umowy najmu z 3 lutego 2025 r.” – czytamy w piśmie wysłanym przez 3S Media.

„Jednocześnie odmawiam zapłaty żądanej przez Państwa kary umownej, opisanej notą obciążeniową numer 2/2025, jako pozbawionej jakichkolwiek podstaw” – dodano.

Dalej wskazano, że podana przez Instytut przyczyna zerwania umowy – czyli „naruszenie dobrego wizerunku Instytutu” – „to podstawa czysto fikcyjna”. „Żadne z planowanych przez nas działań podczas konferencji z samej swojej natury nie może «naruszać dobrego wizerunku Instytutu»” – czytamy.

„W szczególności stwierdzam, że rażąco bezprawne jest zerwanie przez Państwa umowy, pod pretekstem, że w ramach planowanych targów książki odbędzie się spotkanie z kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powołanie się w tym kontekście na fakt, że są Państwo instytucją państwową budzi nasze szczere zdziwienie, gdyż z tej przyczyny powinni Państwo raczej unikać działań, mogących zostać uznane za dyskryminacyjne wobec legalnie zarejestrowanego kandydata na Prezydenta i jego wyborców” – wskazano.

Jak podkreślono dalej, „zerwanie umowy najmu, pod fikcyjnym pretekstem, jest aktem dyskryminacji”, co narusza „normy konstytucyjne, w szczególności zakaz dyskryminacji, zawarty w art. 32 Konstytucji RP”.

Wskazano również, że będące skutkiem zerwania umowy najmu ewentualne odwołanie konferencji i targów książki, to szkoda dla spółki 3S Media szacowana na 75 tys. zł.

„Z powyższych przyczyn jeszcze raz wzywam do zrewidowania Państwa stanowiska i potwierdzenia, że umowa najmu z 3 lutego 2025 r. pozostaje wiążąca, natomiast naliczenie kary umownej uznajecie Państwo za niebyłe. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni żądać od Państwa odszkodowania na drodze sądowej” – zaznaczono.

Pod pismem skierowanym do p.o. Dyrektora Instytutu Elżbiety Osińskiej-Kassy podpisali się członkowie zarządu 3S Media – Tomasz Sommer i Marek Skalski.

„Działanie polityczne”

– Mam apel do Pani Elżbiety Osińskiej-Kassy, aby zachowywała się zgodnie z podpisaną umową – powiedział Sommer, dodając, że – zgodnie z otrzymanym pismem z Instytutu – o charakterze imprezy miała się ona dowiedzieć 9 kwietnia. Wskazał, że „umowa została zawarta 3 lutego 2025, my nie ukrywaliśmy, jakiego rodzaju charakter ma ta impreza, wszystkie informacje są w internecie od miesięcy na temat tego, kto występuje na tej imprezie i w jakim charakterze – też tam jest jak najbardziej część naukowa, będzie prof. Kowalczak, dr Gajer, więc tutaj nie ma żadnego naruszenia z naszej strony”.

– A zerwanie tej umowy de facto dwa dni przed rozpoczęciem imprezy po prostu powoduje szkody i jest – jak się domyślam – jakimś tam działaniem politycznym, więc z tego powodu należy się po prostu bardzo duże odszkodowanie – dodał.

– Na razie jeszcze miejsca nie zmieniamy. Jeśli do tego dojdzie, że je zmienimy, to będziemy informować – oświadczył Sommer.

– Ta Konferencja wielokrotnie się odbywała w tej sali. Rzeczywiście podczas rządów PiS-u nam tej sali nie udostępniano, ale nigdy nie było takiej sytuacji, że podpisano umowę, po czym ją zerwano dwa dni wcześniej (przed wydarzeniem) – podkreślił.

– To jest już działanie na naszą szkodę ewidentnie – dodał. Wskazał też, że program imprezy nie był tajemnicą, a Instytut nie zwracał się do organizatorów o takie informacje. – Zresztą to by była jakaś paranoja, żeby jakąś listę mówców, może mielibyśmy jeszcze referaty przedstawiać do akceptacji – skwitował.

Konferencja się odbędzie!

Tomasz Sommer zapowiedział, że tak czy inaczej XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbędzie się w najbliższy weekend. Jak mówił, ma już kilka miejsc, do których można byłoby przenieść to wydarzenie, jeśli Instytut nie zmieni zdania. O ostatecznej lokalizacji będziemy jeszcze informować.