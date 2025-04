Konferencja Prawicy Wolnościowej na cenzurowanym. Wypowiedziano salę. Pretekstem występ Brauna

- Reklama -

XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej stała się pretekstem do „ocenzurowania” Grzegorza Brauna. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wypowiedział bowiem salę organizatorom. O sprawie poinformował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

„Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, właściciel Biblioteki Rolniczej wypowiedział nam dwie godziny temu salę w której ma się odbyć XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej” – przekazał na trzy dni przed sobotnią konferencją Sommer.

„Wypowiedzenie podpisała p.o. Dyrektor p. Elżbieta Osińska-Kassa, powołując się na to, że nasza konferencja «narusza dobry wizerunek Wynajmującego» z powodu obecności na niej jednego z kandydatów na prezydenta, czyli Grzegorza Brauna” – relacjonował.

„Wzywam p. Osińską-Kassę do zmiany tej decyzji, gdyż podejmując ją naraża Instytut na odpowiedzialność odszkodowawczą, a sama siebie na odpowiedzialność karną” – zastrzegł Sommer.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

„No, nieźle👇 I to właśnie rozstrzygnie się w tych wyborach – z 18/19 maja okaże się, czy polskie życie publiczne będzie już trwale poddane tak bezczelnej cenzurze? Odzyskajmy niepodległość” – skomentował na portalu X Grzegorz Braun.

„Działając w imieniu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (dalej: Instytut), niniejszym na podstawie §6 umowy najmu nr 3.N.2025.NIKIDW z dnia 3 lutego 2025 r. (dalej: Umowa), odstępuje od Umowy w całości, z uwagi na fakt, iż charakter Przedsięwzięcia narusza dobry wizerunek Instytutu” – czytamy w piśmie przesłanym do organizatorów.

Co więcej, Instytut za to, że sam zrywa umowę, domaga się także zapłacenia kar umownych. „Nadto na podstawie §6 Umowy, wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości połowy czynszu najmu tj. 12 145,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na następujący rachunek bankowy Instytutu” – dodano.

W uzasadnieniu wskazano, że problemem jest występ Grzegorza Brauna oraz prowadzenie zrzutki na Konferencję. „Podkreślić należy, iż organizacja Przedsięwzięcia o charakterze jednoznacznie politycznym, mającego charakter agitacji wyborczej kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprost narusza dobry wizerunek Instytutu, który jako instytucja o charakterze państwowym nie powinna angażować się w działania o charakterze politycznym” – czytamy dalej.

Trwają negocjacje z Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, by XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbyła się w planowanym miejscu. O ostatecznej lokalizacji poinformujemy jutro.