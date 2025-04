Zwycięży wolność słowa. Konferencja się odbędzie! Dorzuć swoją cegiełkę i odbierz atrakcyjne nagrody

- Reklama -

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wymówił organizatorom XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej salę na kilka dni przed wydarzeniem. Impreza jednak i tak się odbędzie w nowej lokalizacji – Dworku „Dedek Park” w Parku Skaryszewskim w Warszawie.

W związku z odstąpieniem od Umowy na organizację XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi na niespełna trzy dni przed wydarzeniem byliśmy zmuszeni poszukać nowej lokalizacji. Impreza odbędzie się pod adresem: aleja Zieleniecka 6/8, Park Skaryszewski, Warszawa.

Konferencja na cenzurowanym

„Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, właściciel Biblioteki Rolniczej wypowiedział nam dwie godziny temu salę w której ma się odbyć XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej” – przekazał na trzy dni przed sobotnią konferencją Sommer.

„Wypowiedzenie podpisała p.o. Dyrektor p. Elżbieta Osińska-Kassa, powołując się na to, że nasza konferencja «narusza dobry wizerunek Wynajmującego» z powodu obecności na niej jednego z kandydatów na prezydenta, czyli Grzegorza Brauna” – relacjonował.

W odpowiedzi Spółka 3S Media wysłała pismo do Osińskiej-Kassy, podpisane przez Tomasza Sommera i Marka Skalskiego. Organizator XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej żądał uznania przez podlegającą ministrowi rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, powołaną w 2019 roku instytucję, że umowa najmu jest wiążąca i wycofania oświadczenia, wraz z żądaniem zapłaty kary umownej.

Co więcej, Instytut za to, że sam zrywa umowę, domaga się także zapłacenia kar umownych. „Nadto na podstawie §6 Umowy, wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości połowy czynszu najmu tj. 12 145,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na następujący rachunek bankowy Instytutu” – napisano w piśmie.

Ciągle mają Państwo okazję do wsparcia naszej Konferencji i odbiór atrakcyjnych nagród! Wybierz odpowiedni dla siebie poziom wsparcia i pomóż w pokonaniu cenzury:

29 zł. Sympatyk Konferencji

Dzięki Twojej pomocy wstęp na nasze konferencje jest WOLNY!

69 zł. Sympatyk Plus

Otrzymasz od nas książkę „Porcja jadu” Stanisława Michalkiewicza. To wydawnicza NOWOŚĆ!

99 zł. Wolnościowiec z misją

Otrzymasz od nas dwie, drukowane książki: 1. „Międzymorze” (prof. Marka Jana Chodakiewicza). 2. „Najwyższy Czas! – historia | idee | ludzie” (praca zbiorowa autorów NCZ!).

499 zł. E-Wolnościowiec z misją

Otrzymasz od nas: 1. roczną (12 msc.) e-prenumeratę „Najwyższego Czasu!” (wysyłka na maila, co dwa tygodnie). 2. Dwa dowolne e-booki naszego wydawnictwa ([email protected]).

1499 zł. Patron Konferencji

Otrzymasz od nas: 1. Papierową, roczną prenumeratę NCZ! dla Ciebie lub wskazanej przez Ciebie osoby (wysyłka na terenie Polski) 2. Zaproszenie na sobotni bankiet (12.04.2025) dla 1 osoby.

3000 zł. Strategiczny Partner Konferencji

Otrzymasz od nas: 1. Dwa zaproszenia na sobotni bankiet (12.04.2025). 2. Papierową, roczną prenumeratę NCZ! dla Ciebie lub wybranej przez Ciebie osoby (wysyłka na terenie Polski). 3. Gaśnicę proszkową z podpisem Grzegorza Brauna.

Wybory poziomu wsparcia oraz wpłaty na organizację konferencji można dokonać na portalu zrzutka, klikając TUTAJ.

Plan Konferencji

SOBOTA, 12 KWIETNIA 2025:

10:00 Początek Targów Książki Bez Cenzury

10:30 – 11:00 Łukasz Chojnacki, PAFERE

11:00 – 12:30 Premiera filmu Tomasza Sommera i Macieja Dębaly pt. ,,Góra Zyndrama – tajemnicza twierdza w Beskidach”. Dyskusja po filmie.

13:00 – 13:45 Prof. Piotr Kowalczak (autor książki „Zmiany klimatu”): Religia klimatyzmu. Jak walczyć o prawdziwą naukę

14:00 – 14:45 Dr Mirosław Gajer (autor książki „Wojna o prąd”): Jak zapewnić Polsce tani prąd

15:00 – 15.45 Roman Warszawski: Narodziny męskiej tożsamości politycznej

16:00 – 17:30 Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu RP: Kiedy Prawica dojdzie do władzy

18:00 – Bankiet dla zaproszonych Gości i Patronów Konferencji

NIEDZIELA, 13 KWIETNIA 2025: