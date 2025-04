Rząd rzuca nam kłody pod nogi. Sommer nie odpuszcza: „Będziemy walczyć (…) Konferencja, tak czy inaczej, dojdzie do skutku” [VIDEO]

- Reklama -

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wymówił organizatorom XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej salę – na kilka dni przed wydarzeniem. Tomasz Sommer zapowiada, że impreza i tak się odbędzie. Jeśli Instytut nie odwoła decyzji, spółka 3S Media wejdzie na drogę prawną.

– Dosłownie dwie godziny temu dostałem informację, że Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, czyli właściciel tego lokalu z dużą salą na Krakowskim Przedmieściu 66, gdzie mieliśmy mieć Konferencję Prawicy Wolnościowej, odwołał nam lokal – relacjonował w środę Tomasz Sommer.

– To miejsce należy pośrednio do Ministerstwa Rolnictwa, czyli w pewnym sensie jest w stu procentach państwowe i nagle oni odwołują nam lokal, powołując się, że stracą dobry wizerunek z powodu tego, że jednym z dwunastu prelegentów jest Grzegorz Braun, który zawsze był u nas prelegentem na konferencjach, więc czy on jest akurat kandydatem na Prezydenta czy nie, to nie ma znaczenia, bo on po prostu w tych naszych imprezach bierze udział – wskazał.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

– Będziemy walczyć o to, aby ta decyzja została odwołana. Jeśli natomiast nie zostanie odwołana, no to oczywiście rozpoczniemy stosowny proces sądowy, zgłosimy tę panią dyrektor, że dopuściła się aktu dyskryminacji z przyczyn politycznych. Miejmy nadzieję, że prokuratura się tą sprawą zajmie – oświadczył redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u.

– Ale Konferencja, tak czy inaczej, dojdzie do skutku. Nie wiem jeszcze w tej sytuacji, gdzie. Mam już wstępnie pewne miejsca zarezerwowane, więc – jak to mówi młodzież – stay tuned – dodał.

– Rząd rzuca nam kłody pod nogi, to robi partia PSL – Polska 2050 Hołowni, pan minister rolnictwa, jakaś tam pani, która jest oddelegowana do tego typu instytucji, jak ten Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Z przyczyn politycznych chcą odwołać naszą imprezę, ale nasza impreza dojdzie do skutku – oświadczył Sommer.

– Proszę się nie przejmować, ale proszę szukać informacji, gdzie ta impreza ostatecznie dojdzie do skutku. Jutro i pojutrze będziemy informować o tych miejscach – ogłosił w środę.

– Dziękuję bardzo. Precz z komuną! – skwitował.

Oświadczenie Instytutu

Przypomnijmy, że w środę po godz. 13 Spółka 3S Media otrzymała oświadczenie podpisane przez p.o. Dyrektora Elżbietę Osińską-Kassę dotyczące zerwania przez Instytut umowy najmu sali na Konferencję.

„Działając w imieniu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (dalej: Instytut), niniejszym na podstawie §6 umowy najmu nr 3.N.2025.NIKIDW z dnia 3 lutego 2025 r. (dalej: Umowa), odstępuje od Umowy w całości, z uwagi na fakt, iż charakter Przedsięwzięcia narusza dobry wizerunek Instytutu” – czytamy w piśmie przesłanym do organizatorów.

Co więcej, Instytut za to, że sam zrywa umowę, domaga się także zapłacenia kar umownych. „Nadto na podstawie §6 Umowy, wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości połowy czynszu najmu tj. 12 145,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na następujący rachunek bankowy Instytutu” – dodano.

Odpowiedź organizatorów Konferencji

W odpowiedzi Spółka 3S Media wysłała pismo do Osińskiej-Kassy, podpisane przez Tomasza Sommera i Marka Skalskiego. Organizator XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej chce uznania przez podlegającą ministrowi rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, powołaną w 2019 roku instytucję, że umowa najmu jest wiążąca i wycofania oświadczenia, wraz z żądaniem zapłaty kary umownej.

W piśmie wskazano, że podana przez Instytut przyczyna zerwania umowy – czyli „naruszenie dobrego wizerunku Instytutu” – „to podstawa czysto fikcyjna”. „Żadne z planowanych przez nas działań podczas konferencji z samej swojej natury nie może «naruszać dobrego wizerunku Instytutu»” – czytamy. Odmówiono także zapłacenia kary umownej, „jako pozbawionej jakichkolwiek podstaw”.

„W szczególności stwierdzam, że rażąco bezprawne jest zerwanie przez Państwa umowy, pod pretekstem, że w ramach planowanych targów książki odbędzie się spotkanie z kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powołanie się w tym kontekście na fakt, że są Państwo instytucją państwową budzi nasze szczere zdziwienie, gdyż z tej przyczyny powinni Państwo raczej unikać działań, mogących zostać uznane za dyskryminacyjne wobec legalnie zarejestrowanego kandydata na Prezydenta i jego wyborców” – wskazano.

Jak podkreślono dalej, „zerwanie umowy najmu, pod fikcyjnym pretekstem, jest aktem dyskryminacji”, co narusza „normy konstytucyjne, w szczególności zakaz dyskryminacji, zawarty w art. 32 Konstytucji RP”.

Wskazano również, że będące skutkiem zerwania umowy najmu ewentualne odwołanie konferencji i targów książki, to szkoda dla spółki 3S Media szacowana na 75 tys. zł.

„Z powyższych przyczyn jeszcze raz wzywam do zrewidowania Państwa stanowiska i potwierdzenia, że umowa najmu z 3 lutego 2025 r. pozostaje wiążąca, natomiast naliczenie kary umownej uznajecie Państwo za niebyłe. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni żądać od Państwa odszkodowania na drodze sądowej” – zaznaczono.