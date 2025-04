„Sprawa skończy się w sądzie”. Sommer zapowiada pozew przeciwko PSL-owskiemu instytutowi [VIDEO]

- Reklama -

Nowa lokalizacja XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej. Byliśmy zmuszeni zmienić ją po tym, jak Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wymówił organizatorom salę – na kilka dni przed wydarzeniem. Posłużono się przy tym fikcyjnym pretekstem.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wymówił organizatorom XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej salę na kilka dni przed wydarzeniem. Impreza jednak i tak się odbędzie w nowej lokalizacji – w Dworku „Dedek Park” w Parku Skaryszewskim w Warszawie, pod adresem: aleja Zieleniecka 6/8.

- Reklama -

Wesprzyj organizację!

Instytut za to, że sam zrywa umowę, domaga się od organizatorów zapłacenia kar umownych. „Nadto na podstawie §6 Umowy, wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości połowy czynszu najmu tj. 12 145,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na następujący rachunek bankowy Instytutu” – napisano w piśmie skierowanym do organizatorów Konferencji, spółki 3S Media.

CZYTAJ WIĘCEJ:

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

Ciągle mają Państwo okazję do wsparcia naszej Konferencji i odbiór atrakcyjnych nagród! Wybierz odpowiedni dla siebie poziom wsparcia i pomóż w pokonaniu cenzury:

29 zł. Sympatyk Konferencji

Dzięki Twojej pomocy wstęp na nasze konferencje jest WOLNY!

69 zł. Sympatyk Plus

Otrzymasz od nas książkę „Porcja jadu” Stanisława Michalkiewicza. To wydawnicza NOWOŚĆ!

99 zł. Wolnościowiec z misją

Otrzymasz od nas dwie, drukowane książki: 1. „Międzymorze” (prof. Marka Jana Chodakiewicza). 2. „Najwyższy Czas! – historia | idee | ludzie” (praca zbiorowa autorów NCZ!).

499 zł. E-Wolnościowiec z misją

Otrzymasz od nas: 1. roczną (12 msc.) e-prenumeratę „Najwyższego Czasu!” (wysyłka na maila, co dwa tygodnie). 2. Dwa dowolne e-booki naszego wydawnictwa ([email protected]).

1499 zł. Patron Konferencji

Otrzymasz od nas: 1. Papierową, roczną prenumeratę NCZ! dla Ciebie lub wskazanej przez Ciebie osoby (wysyłka na terenie Polski) 2. Zaproszenie na sobotni bankiet (12.04.2025) dla 1 osoby.

3000 zł. Strategiczny Partner Konferencji

Otrzymasz od nas: 1. Dwa zaproszenia na sobotni bankiet (12.04.2025). 2. Papierową, roczną prenumeratę NCZ! dla Ciebie lub wybranej przez Ciebie osoby (wysyłka na terenie Polski). 3. Gaśnicę proszkową z podpisem Grzegorza Brauna.

Wybory poziomu wsparcia oraz wpłaty na organizację konferencji można dokonać na portalu zrzutka, klikając TUTAJ.

Plan Konferencji

SOBOTA, 12 KWIETNIA 2025:

10:00 Początek Targów Książki Bez Cenzury

10:30 – 11:00 Łukasz Chojnacki, PAFERE

11:00 – 12:30 Premiera filmu Tomasza Sommera i Macieja Dębaly pt. ,,Góra Zyndrama – tajemnicza twierdza w Beskidach”. Dyskusja po filmie.

13:00 – 13:45 Prof. Piotr Kowalczak (autor książki „Zmiany klimatu”): Religia klimatyzmu. Jak walczyć o prawdziwą naukę

14:00 – 14:45 Dr Mirosław Gajer (autor książki „Wojna o prąd”): Jak zapewnić Polsce tani prąd

15:00 – 15.45 Roman Warszawski: Narodziny męskiej tożsamości politycznej

16:00 – 17:30 Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu RP: Kiedy Prawica dojdzie do władzy

18:00 – Bankiet dla zaproszonych Gości i Patronów Konferencji

NIEDZIELA, 13 KWIETNIA 2025:

10:00 Początek Targów Książki Bez Cenzury

10:30 – 12:00 Janusz Korwin-Mikke: Jak odzyskać wolność

12:00 – 13:00 Paweł Lisicki, Piotr Szlachtowicz: Mit starszych braci w wierze

13:30 – 15:30 Grzegorz Braun (kandydat na Prezydenta RP): Jak odbić Polskę

16:00 – 18:00 Stanisław Michalkiewicz: Zapraszam na porcję jadu!

18:30 – Zakończenie Targów Książki Bez Cenzury

Zielona komuna musi zostać usunięta!

– Nowa lokalizacja naszej konferencji, XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej. Otóż, odbędzie się ona w hotelu Dedek Park, Aleja Zieleniecka 6/8, w centrum Warszawy, ale po prawej stronie Wisły, tuż koło Stadionu Narodowego – poinformował w najnowszym nagraniu redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

– Jest to lokalizacja awaryjna, gdyż – przypominam – Centralna Biblioteka Rolnicza, będąca w rękach zielonej komuny, czyli PSL-u, wymówiła nam salę pod pretekstem takim, iż w naszej Konferencji jako jeden z 12 bodajże mówców będzie brał udział Grzegorz Braun – dodał.

– Cóż, trudno, sprawa skończy się w sądzie. Zażądaliśmy od nich dużego odszkodowania, pewnie nie zapłacą, więc będziemy tego dochodzić w sądzie i już pewnie za jakieś 3-4 lata będziemy mieli wynik tego postępowania sądowego, o czym nie omieszkam Państwa poinformować, jak to się skończyło – zaznaczył.

– Musi ta zielona komuna w końcu z tego pałacu tuż koło pl. Zamkowego na Krakowskim Przedmieściu zostać usunięta, bo to naprawdę jest skandal, że oni coś takiego robią, tylko dlatego że ktoś im się tam z przyczyn politycznych nie podoba – oświadczył Sommer.

– Skorzystam z drogi prawnej. Mam nadzieję, że te osoby, które ze strony tej instytucji, podległej pod PSL, pod ministerstwo rolnictwa, takie rzeczy robią, że one za to w jakiś sposób odpowiedzą – powiedział.