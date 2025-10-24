Sensacyjny SONDAŻ! Rekordowe poparcie Korony Brauna. Konfederacje blisko PiS

- Reklama -

Najnowszy sondaż CBOS pokazuje sensacyjne wyniki. Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, ale Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna notuje rekordowe poparcie i znajduje się tuż za plecami partii Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich wzięłoby 62 procent uprawnionych do głosowania, a ogólne zainteresowanie partycypacją w wyborach wyraziło aż 79 proc. badanych.

Biorąc pod uwagę jedynie zdecydowanych wyborców, do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań. Najwięcej osób zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, którą wskazało 31,2 proc. zdecydowanych respondentów.

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,1 proc. Podium zamyka tradycyjnie Konfederacja WiN, na którą zagłosowałoby 12,4 proc. osób.

Tuż za jej plecami znalazła się jednak Konfederacja KP, która uzyskała rekordowe poparcie na poziomie 9,9 proc. badanych.

Warto zauważyć, że na obie Konfederacje chce w sumie głosować aż 22,3 proc. badanych, podczas gdy PiS notuje niespełna 6 pkt proc. lepszy wynik. To kolejne badanie, które potwierdza, że sytuacja na umownej prawicy zaczyna się coraz bardziej wyrównywać.

Do parlamentu dostałyby się jeszcze Nowa Lewica oraz Partia Razem. Na pierwsze z lewicowych ugrupowań zagłosowałoby 6,5 proc. osób, a na drugie 5,2 proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby ugrupowania do niedawna tworzące Trzecią Drogę. Na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 3,3 proc. respondentów, a na Polskę 2050 2,5 proc.

1 proc. badanych zagłosowałby na inną partię.