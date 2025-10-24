Korona Brauna w pakcie z PiS i Konfederacją? Jednoznaczne stanowisko. „Niestety, to jest skutek…”

- Reklama -

– Uważam pomysł paktu senackiego na prawej stronie za logiczny, ale czekamy na propozycje – mówi w rozmowie z portalem dorzeczy.pl poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz. Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun w rozmowie z wPolsce24 mówił, że oręduje za takim pomysłem od czasu wyborów prezydenckich.

W ostatnim czasie pojawiają się pomysłu zawiązania paktu senackiego na umownej prawicy. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby mieć w nim dominujący głos, z kolei Konfederacja Wolność i Niepodległość liczy, że patronat Karola Nawrockiego pozwoliłby wzmocnić jej pozycję.

Nie można jednak zapominać, że na polskiej scenie politycznej od kilku miesięcy coraz mocniej rozpycha się Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna w najbardziej miarodajnych sondażach zajmuje czwarte miejsce i przekracza próg wyborczy. Niektórzy woleliby jednak zawiązać taki pakt bez udziału Korony, inni udają, że partia Brauna po prostu nie istnieje.

– W tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Szybciej na pewno ode mnie słyszeliście, że niektórzy liderzy partii, które sprzecznie z własną praktyką przedstawiają się jako prawicowe i patriotyczne, akurat Konfederację Korony Polskiej wykluczają z jakichkolwiek przyszłych form współpracy, ja wręcz przeciwnie – mówił w niedawnej rozmowie z wPolsce24 Braun.

Lider Korony zwracał także uwagę na to, kto miałby się w takim pakcie znaleźć. – Trzeba się dobrze przyjrzeć temu, z kim byśmy obozowali razem w takim projektowanym „obozie narodowym”. Czy on jest rzeczywiście obozem narodowym narodu polskiego, czy też może na przykład całkiem sporo namiotów chcieliby w nim zająć słudzy Ukrainy, ci którzy zdradziecko, oszukańczo i – uwaga – łupieżczo wobec narodu polskiego, uczynili Polaków grubymi płatnikami wojny ukraińskiej, rozbroili wojsko polskie na potrzeby tej wojny? (…) Czy przypadkiem nie widzi Pani w tym „obozie narodowym” ludzi, którzy zdrowie, życie i mienie Polaków wystawili na szwank, zaprowadzając u nas segregację sanitarną, przymuszając Polaków do szprycowania itd. Czy to przypadkiem nie ci sami ludzie dzisiaj protestują przeciwko Zielonemu Ładowi, którzy na Polskę Zielony Ład sprowadzali? Czy dziś nie protestują bardzo głośno przeciwko agresji, nawale, zalewowi migrantów, subsaharyjskich inżynierów z nożami w zębach, ci którzy godzili się na pakt migracyjny? – wyliczał.

Z kolei poseł Fritz w rozmowie z dorzeczy.pl podkreślił, że idea paktu senackiego jest logiczna, a samodzielny start kandydatów Konfederacji Korony Polskiej stanowiłby „wodę na młyn całej lewicy, która pakt lewicowy senacki pewnie by w takiej sytuacji utrzymała”. – Niestety, to jest skutek jednomandatowych okręgów wyborczych. Nie można w zasadzie wejść do Senatu mając nawet głośne nazwisko, ale nie będąc popieranym przez żadne z głównych ugrupowań – podkreślił.

Mimo, że Korona jest zwolennikiem paktu senackiego na umownej prawicy, to nie wychodzi z inicjatywą, ale czeka na propozycję. – Zawsze – w jakichkolwiek nawet rozmowach takich kuluarowych, które często są w Sejmie przecież prowadzone – ten temat istnieje. Natomiast nie ma żadnych konkretów, które by przyszły z samej góry. Dla nas niestety głównym rozgrywającym jest była partia rządząca – Prawo i Sprawiedliwość – która ma największe poparcie, sięgające niemal 30 proc., co oznacza, że to oni mają najwięcej do powiedzenia. My, jako mniejszościowy udziałowiec, nie będziemy w tym momencie zbyt napastliwi i grzecznie czekamy – powiedział Fritz.