OpinieTEMAT DNIA

PiS ruszył z ofensywną. Padły szokujące propozycje. „Program rujnowania Polski” [VIDEO]

-

Autor: Redakcja NCzas
Jarosław Kaczyński
NCZAS.INFO | Jarosław Kaczyński. / foto: PAP
– Jak ostatecznie zniszczyć Polskę? Partia Jarosława Kaczyńskiego ma plan! – powiedział publicysta „Najwyższego Czas-u!” Radosław Piwowarczyk, odnosząc się do konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości.

W piątek w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc Polska”. Wcześniej informowano o tym, że PiS zamierza przedstawić radykalne podwyższenie socjalu.

Wśród propozycji, o których donoszono przed startem kongresu programowego partii, wymieniano m.in. waloryzację 800 plus, bon mieszkaniowy w wysokości 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka oraz 40 tys. zł od pierwszego dziecka, dochód podstawowy i likwidacja kwoty wolnej od podatku.

Pisaliśmy o tym więcej:

„Program rujnowania Polski”

– PiS zorganizowało konferencję programową, która bardziej przypominała reaktywację plenum KC PZPR, bo zgłoszono tam po prostu szereg absurdalnych pomysłów programowych – powiedział Piwowarczyk.

– Pojawił się pomysł corocznej waloryzacji 800 plus, dochodu podstawowego 500 zł dla każdej osoby, likwidacji kwoty wolnej od podatku, dopłaty do mieszkań za posiadanie dzieci, przy kolejnych dzieciach ta dopłata miałaby być oczywiście wyższa, a także pomysł czterodniowego tygodnia pracy dla seniorów przy tej samej płacy – wyliczał redaktor.

– Przecież to jest program rujnowania Polski! Ten program równie dobrze mógłby nosić imię Piotra Szumlewicza. Przecież Adrian Zandberg musi słuchać tej pisowskiej konferencji z wypiekami na twarzy i mieć serduszka w oczach, musi być po prostu tym zachwycony – powiedział.

– PiS od lat udaje prawicę, ale po raz kolejny udowadnia, że nie jest żadną partią prawicową, ale znacznie bliżej jest jej do partii komunistycznej – podkreślił Piwowarczyk.

