Próbował zabić konserwatywnego sędziego. Teraz twierdzi, że jest kobietą. Zapadł kontrowersyjny wyrok

- Reklama -

Zmiennopłciowiec, który w czerwcu 2022 roku próbował dokonać zamachu na konserwatywnego sędziego Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugha, został skazany na zaledwie 8 lat więzienia.

W nocy 8 czerwca 2022 roku 26-letni wówczas Nicholas Roske (mężczyzna) przybył z Kalifornii do Maryland, by wcielić w życie plan zamordowania jednego z najważniejszych sędziów w kraju.

W bagażu transportował pistolet Glock-17, amunicję, nóż taktyczny, opaski zaciskowe, gaz pieprzowy, młotek, łom, śrubokręt oraz buty taktyczne do cichego przemieszczania się. Przyjechał taksówką pod dom Kavanaugha w Chevy Chase około pierwszej w nocy.

Tak się złożyło, że przebywali tak akurat funkcjonariusze policji. Na ich widok funkcjonariuszy Roske stracił jednak rezon i stchórzył – odszedł, wysłał wiadomość do siostry, która przekonała go do kontaktu z policją, po czym sam zadzwonił na numer alarmowy 911, zgłaszając myśli samobójcze i ujawniając, że jest uzbrojony. Został aresztowany.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Zdaniem śledczych FBI, Roske działał z czysto politycznych pobudek. Rozwścieczył go wyciek projektu opinii Sądu Najwyższego sugerującego odwrócenie historycznego wyroku Roe v. Wade, gwarantującego prawo do aborcji – decyzji, która dla wielu na lewicy stanowiła świętość. Dodatkowo obawiał się, że sędzia Kavanaugha będzie za poluzowaniem przepisów dotyczących posiadania broni.

W swoich internetowych wpisach Roske zapowiadał: „Powstrzymam odwrócenie Roe v. Wade” oraz że zamierza „usunąć kilka osób z Sądu Najwyższego”. Jak później ujawniono, planował zabić trzech konserwatywnych sędziów, by umożliwić nominację trzech liberalnych i zmienić układ sił w Sądzie „na dekady”.

Napastnik teraz przedstawia się jako kobieta

Obrońcy Roske’a jako linię obrony przyjęli chorobę psychiczną. Wskazali, że napastnik zmaga się z „kryzysem tożsamości płciowej”. Roske rzekomo miał już w 2020 roku twierdzić, że czuje się kobietą, ale ze wstydu ukrywał to przed światem.

We wrześniu 2024 roku obrońcy po raz pierwszy odnieśli się do swojego klienta jako do Sophie Roske. „Z szacunku dla pani Roske, pozostała część tego pisma i argumentacja adwokata w sądzie będą odnosić się do niej jako Sophie i używać żeńskich zaimków” – napisali w dokumentach.

Rzecznik Biura Więziennictwa odmówił komentarza w kwestii, czy Roske przechodzi jakiekolwiek zabiegi związane ze zmianą płci, powołując się na względy prywatności i bezpieczeństwa. Obrońcy twierdzą jednak, że ich „klientka” niedawno wznowiła otrzymywanie „opieki potwierdzającej płeć” podczas pobytu w więzieniu.

Łagodny wyrok

Prokuratura domagała się minimum 30 lat więzienia, wskazując, że niedoszła zbrodnia była zaplanowana z premedytacją. Przy okazji udowodniono, że Roske przeprowadzał wyszukiwania internetowe na temat seryjnych morderców i masowych strzelanin.

Sąd wydał ostatecznie znacznie łagodniejszy wyrok. Nicholas/Sophie Roske został/a skazany/a na osiem lat pozbawienia wolności. Sędzia okręgowa w Maryland, Deborah Boardman, określiła przestępstwo jako „absolutnie naganne”, ale jako okoliczności łagodzące uznała skruchę napastnika, brak wcześniejszych wyroków skazujących i niskie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa.

Była prokurator generalna Florydy, Pam Bondi, skrytykowała wyrok jako „rażąco niewystarczający”, a przedstawiciele prokuratury zapowiedzieli apelację, podkreślając, że próba zamachu na sędziego Sądu Najwyższego stanowi atak na cały system sprawiedliwości i konstytucję.