CBS News poinformowało, że premier Benjamin Netanjahu osobiście wydał zgodę na ataki dronowe jednostek wodnych z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków w Gazie. Chodzi o zdarzenie w nocy z 8 na 9 września u wybrzeży Tunezji.

CBS News przekazało, że żydowskie drony zrzuciły ładunki zapalające na dwie łodzie zacumowane w rejonie portu Sidi Bou Said.

„Drony zrzuciły urządzenia zapalające na łodzie, które były przycumowane w okolicy tunezyjskiego portu Sidi Bou Said, wywołując pożar” – poinformowano w komunikacie, powołując się na amerykański wywiad.

Pożar szybko ugaszono. Nikt nie odniósł obrażeń, łodzie zostały uszkodzone.

Na jednej z łodzi znajdowała się słynna wagarowiczka Greta Thunberg i portugalska parlamentarzystka Mariana Mortagua. Globalna Flotylla Sumud (GSF) przekazała, że „sprawcy celowo czekali, aż na łodzi nie będzie przedstawicieli władz ani znanych osób”.

Kilka dni później flotyllę zaatakowało 15 dronów na południe od Grecji.

„Na kilku statkach i wokół nich słychać było co najmniej 13 wybuchów” – poinformowała GSF.

Skutki były podobne. Uszkodzone zostały statki, nikt nie odniósł obrażeń.

Ostatecznie siły terrorystycznego państwa żydowskiego porwały łodzie z załogą zmierzające do Gazy na wodach międzynarodowych, co jest pogwałceniem praw międzynarodowych. Żydzi porwali 41 statków i 470 osób, w tym parlamentarzystów z różnych państw, również z Polski.

Izraelskie Siły Obronne (IDF) nie skomentowały sprawy. Mimo żydowskiego ludobójstwa na Palestyńczykach oraz łamania teoretycznie uznawanego przez Izrael prawa międzynarodowego, ONZ ani żadne państwo indywidualnie nie podejmuje żadnych realnych działań.