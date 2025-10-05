Greta Thunberg przeczołgana, owinięta w izraelską flagę i potraktowana jako „trofeum”? Izrael oskarżany o maltretowanie uczestników flotylli

- Reklama -

Nie milkną echa przechwycenia statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy przez Izrael. Uczestnicy flotylli masowo oskarżają izraelską armię o drastyczne traktowanie zatrzymanych. Greta Thunberg miała zostać owinięta w izraelską flagę i potraktowana jak „trofeum”.

Izrael rozpoczął deportacje uczestników flotylli. Do Stambułu „wysłano” 137 osób z różnych krajów. Ich relacje z aresztu rzucają ponury cień na sposób traktowania zatrzymanych przez Izrael. Wiele zeznań dotyczyło maltretowania 22-letniej aktywistki Grety Thunberg.

Turecki dziennikarz i aktywista Ersin Celik, uczestnik Flotylli Sumud, oświadczając lokalnym mediom, że był świadkiem „torturowania Grety Thunberg”. Opisał, jak działaczka była „ciągnięta po ziemi” i „zmuszana do pocałowania izraelskiej flagi”.

– Ciągnęli małą Gretę za włosy na naszych oczach, bili ją i zmuszali do pocałowania izraelskiej flagi. Zrobili jej wszystko, co można sobie wyobrazić, jako ostrzeżenie dla innych. Robili dokładnie to, co kiedyś robili naziści – mówił na lotnisku Celik.

Podobne, szokujące relacje przedstawiła Hazwani Helmi z Malezji. Potwierdziła, że Thunberg była popychana i „paradująca” z izraelską flagą. – To była katastrofa. Traktowali nas jak zwierzęta – odniosła się do traktowania przez Izrael wszystkich zatrzymanych aktywistka.

Włoski dziennikarz Lorenzo Agostino dodał, że „Greta Thunberg została upokorzona i owinięta w izraelską flagę, wystawiona jak trofeum”.

Głos zabrała także turecka prezenterka telewizyjna Ikbal Gurpinar. Oświadczyła, że byli „traktowani jak psy”, głodzeni przez trzy dni i zmuszani do picia wody z toalety. „To był strasznie gorący dzień, a my się smażyliśmy” – powiedziała Gurpinar, dodając, że to przeżycie dało jej „lepsze zrozumienie Gazy”.

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odrzuciło wszystkie oskarżenia, nazywając je „kompletnymi kłamstwami”. Rzecznik Ministerstwa zapewnił agencję Reuters, że wszyscy zatrzymani byli traktowani zgodnie z prawem, mając dostęp do wody, jedzenia, toalet i porad prawnych.

Thunberg poskarżyła się szwedzkiemu rządowi

Tymczasem jak donosi brytyjski „Guardian”, Thunberg poinformowała urzędników ambasady Szwecji w Izraelu, że jest źle traktowana w izraelskim więzieniu, w tym ma ograniczony dostęp do żywności i wody.

Podczas spotkania ze szwedzkimi dyplomatami w więzieniu aktywistka skarżyła się, że jest przetrzymywana w celi pełnej pluskiew oraz że dostaje za mało jedzenia i wody.

Sprawą zajął się podobno szwedzki MSZ.

Członkowie flotylli w większości przetrzymywani są w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Ktzi’ot na pustyni Negew, znanym również jako Ansar III. Większość osadzonych stanowią tam Palestyńczycy, których Izrael oskarża o działania terrorystyczne i wywrotowe.