Braun, Bosak, Michalkiewicz i inni. Gorąca jesień z „Najwyższym Czas-em!”

Autor: Tomasz Sommer
Tomasz Sommer
Tomasz Sommer. / foto: NCzas
Na łamy „NCz!”, po latach, wraca Jan M. Fijor, by „pogadać po austriacku”, czyli przypomnieć Austriacką Szkołę Ekonomiczną, która rzeczywiście trochę jakby przygasła na naszych łamach. I powrót to z grubej rury – „Manifestem przeciw KSeF”, czyli całkowitemu upaństwowieniu faktur, przyklepanemu ostatnio ustawowo przez prezydenta Karola Nawrockiego. Fijor pisze:

„Z punktu widzenia wolności, ochrony prywatności i dla dobra polskiej przedsiębiorczości KSeF to narzędzie totalnej fiskalnej kontroli, które — mimo że pozornie użyteczne dla państwa — zagraża autonomii przedsiębiorców i tajemnicy handlowej. To cyfrowy nadzór finansowy i jeden z kroków ku pełnej fiskokracji, która prowadzi do sadystycznego zniewolenia i wykonywania przymusowej i darmowej pracy na rzecz biurokracji państwa. Nie trzeba być konstytucjonalistą, by dostrzec w tym niewolnictwo”.

Nasz nowy-stary autor wzywa do oprotestowania tego kolejnego ataku państwa na przedsiębiorców, który ma wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. Wszak nie jest jeszcze za późno – jeśli przedsiębiorcy zgodnie zaprotestują przeciwko temu domknięciu władzy fiskusa, to może być ono jeszcze zatrzymane. Oby ten „Manifest” nie okazał się przysłowiowym wołaniem na puszczy.

W tym tygodniu dostałem wreszcie z urzędu skarbowego listę adresową 1891 Darczyńców, którzy wsparli w tym roku Fundację Najwyższy Czas 1,5 proc. swojego podatku dochodowego, co, jak już informowałem, złożyło się na sumę ok. pół miliona złotych, którą w największej części przeznaczymy na utrzymanie naszych portali nczas.com i nczas.info. Wszystkim Państwu, którzy zdecydowaliście na przekazanie nam wsparcia jeszcze raz serdecznie dziękuję. Książka mojego autorstwa „Czy można usprawiedliwić podatki” dotrze do Państwa w listopadzie.

A teraz proszę spojrzeć na stronę obok. W tym roku planujemy aż cztery imprezy, podczas których będzie można spotkać się z naszymi i zaprzyjaźnionymi autorami i politykami.

Targi Książki Bez Cenzury odbędą się w Krakowie i Katowicach podczas odbywających się tam corocznie targów książek, na które nas nie wpuszczono. Budujemy więc własne komitety.

Potem w Warszawie odbędzie się nasza tradycyjna XVIII Konferencja Prawicy Wolnościowej – będą jak zwykle Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, JKM, Stanisław Michalkiewicz i wielu innych ciekawych gości. Odbędzie się także prezentacja filmów.

Wreszcie na koniec roku, 20 grudnia, we Wrocławiu odbędzie się eksperymentalny I Festiwal Filmów Wolnościowych połączony z Targami Książki bez cenzury. Jeśli ta formuła wypali, to zamierzam ją powtarzać, co roku, a być może przenieść także do innych miast.

Jesień z "Najwyższym Czas-em!".
Jesień z „Najwyższym Czas-em!”.

Słowem będzie się działo, a teraz zapraszam do wnętrza numeru, który, zapewniam jest wyjątkowo interesujący. I jeszcze raz dziękuję za pomoc, wsparcie i obecność!

