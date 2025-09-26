WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYTrump wypalił przy Erdoganie. Zmienił stanowisko wobec Putina? "Myślę, że to czas"
GŁÓWNYWiadomościŚwiatWojna na Ukrainie

Trump wypalił przy Erdoganie. Zmienił stanowisko wobec Putina? „Myślę, że to czas”

-

Autor: DC
Donald Trump.
Donald Trump. / Fot. PAP
- Reklama -

Donald Trump ewidentnie zmienił stanowisko wobec Władimira Putina. – Władimir Putin zabija ludzi bez powodu. Jednocześnie gospodarka Rosji chyli się ku upadkowi – przekonywał amerykański prezydent.

Trump podczas briefingu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem mówił, że Rosjanie „postawili wszystko na jedną kartę”.

– Ich gospodarka legła w gruzach. Bombardują wszystko i zdobywają bardzo mało terytoriów, jeśli w ogóle. W rzeczywistości tracą część terytorium. Ta wojna musi się skończyć. Gdyby to była nasza wojna, skończylibyśmy ją w tydzień – mówił prezydent USA.

Trump został zapytany o to, czy Erdogan zgodził się na wstrzymanie zakupu ropy od Rosji.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

– Nie chcę tego mówić. Ale gdybym chciał, on by to powiedział – odpowiedział prezydent USA.

Wcześniej Trump mówił, że Rosja wydała „miliony dolarów” na bomby i rakiety. Jednak – zdaniem prezydenta – nie poczyniła żadnych postępów na Ukrainie.

Ocenił też, że prezydent Rosji „musi zaprzestać” działań wojennych.

Prezydent Turcji przybył do USA na spotkanie z prezydentem tego kraju. Tematem rozmów była m.in. sprzedaż wojskowych samolotów F-35 i F-16 oraz systemów rakietowych Patriot. Miały być też poruszane relacje handlowe.

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym wyraził życzenie, by Turcja powstrzymała się od zakupu rosyjskiej ropy, gdy żołnierze „kontynuują swoją niepohamowaną ofensywę przeciwko Ukrainie”. Zwrócił też uwagę na potencjał Turcji w kwestii doprowadzenia do pokoju w wojnie Ukrainy z Rosją.

– Wszyscy szanują Erdogana, ja też go szanuję. Jeśli zechce, może mieć duży wpływ na przebieg wojny na Ukrainie, ale woli zachować neutralność – mówił Trump.

Trump dodał, że Erdogan zna Putina, jak on sam. Wyraził też ponownie rozczarowanie postawą rosyjskiego prezydenta.

– Myślę, że to czas, by wojna się zakończyła – ocenił.

Źródło:dorzeczy.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
Co ze składką zdrowotną? Tusk ogłosił decyzję
Następny artykuł
Roman Fritz: Rząd stał się dla narodu źródłem dezinformacji!

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU