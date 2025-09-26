Trump wypalił przy Erdoganie. Zmienił stanowisko wobec Putina? „Myślę, że to czas”

- Reklama -

Donald Trump ewidentnie zmienił stanowisko wobec Władimira Putina. – Władimir Putin zabija ludzi bez powodu. Jednocześnie gospodarka Rosji chyli się ku upadkowi – przekonywał amerykański prezydent.

Trump podczas briefingu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem mówił, że Rosjanie „postawili wszystko na jedną kartę”.

– Ich gospodarka legła w gruzach. Bombardują wszystko i zdobywają bardzo mało terytoriów, jeśli w ogóle. W rzeczywistości tracą część terytorium. Ta wojna musi się skończyć. Gdyby to była nasza wojna, skończylibyśmy ją w tydzień – mówił prezydent USA.

Trump został zapytany o to, czy Erdogan zgodził się na wstrzymanie zakupu ropy od Rosji.

– Nie chcę tego mówić. Ale gdybym chciał, on by to powiedział – odpowiedział prezydent USA.

Wcześniej Trump mówił, że Rosja wydała „miliony dolarów” na bomby i rakiety. Jednak – zdaniem prezydenta – nie poczyniła żadnych postępów na Ukrainie.

Ocenił też, że prezydent Rosji „musi zaprzestać” działań wojennych.

Prezydent Turcji przybył do USA na spotkanie z prezydentem tego kraju. Tematem rozmów była m.in. sprzedaż wojskowych samolotów F-35 i F-16 oraz systemów rakietowych Patriot. Miały być też poruszane relacje handlowe.

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym wyraził życzenie, by Turcja powstrzymała się od zakupu rosyjskiej ropy, gdy żołnierze „kontynuują swoją niepohamowaną ofensywę przeciwko Ukrainie”. Zwrócił też uwagę na potencjał Turcji w kwestii doprowadzenia do pokoju w wojnie Ukrainy z Rosją.

– Wszyscy szanują Erdogana, ja też go szanuję. Jeśli zechce, może mieć duży wpływ na przebieg wojny na Ukrainie, ale woli zachować neutralność – mówił Trump.

Trump dodał, że Erdogan zna Putina, jak on sam. Wyraził też ponownie rozczarowanie postawą rosyjskiego prezydenta.

– Myślę, że to czas, by wojna się zakończyła – ocenił.