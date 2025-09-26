WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaDramatyczne skutki KPO dla Polski. Rząd rozważa poważną rewizję. "To było wiadome...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Dramatyczne skutki KPO dla Polski. Rząd rozważa poważną rewizję. „To było wiadome od samego początku”

-

Autor: DC
Donald Tusk oraz Andrzej Domański.
Donald Tusk oraz Andrzej Domański. / foto: PAP
- Reklama -

Kto by się spodziewał, że wielka pożyczka z oprocentowaniem i dodatkowymi warunkami będzie miała negatywne skutki? Deklarowane zaskoczenie jest najwyraźniej m.in. w „Rzeczpospolitej”, która ogłasza, że KPO „po pandemii to dla Polski szansa na cywilizacyjny skok, okazuje się, że będzie miał bardzo duży negatywny wpływ na finanse publiczne w przyszłym roku”.

Rząd być może dzisiaj zadecyduje o „poważnej rewizji” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Chodzi m.in. o redukcję części pożyczkowej o 5,1 mld euro.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że powodem jest m.in. krótki czas, jaki pozostał do pełnego wykorzystania unijnych środków i ograniczenie presji na budżet państwowy w przyszłym roku.

Redakcja zauważa, że presja „ma być rzeczywiście duża”. Wyliczenia ministra Andrzeja Domańskiego wykazują, że zadłużenie III RP na koniec przyszłego roku wyniesie 66,8 proc. PKB. Ale jeśli wyłączymy z tego KPO, wówczas zadłużenie wyniosłoby 63,7 proc. PKB.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

„Można więc powiedzieć, że realizacja unijnego programu zwiększa nasz dług w ujęciu unijnym, o ok. 3 pkt proc., czyli w przeliczeniu na złote – o 100-120 mld zł” – czytamy.

Minister podkreśla, że licząc dług według polskiej definicji, jest jeszcze większa różnica. Wynosi ona nawet 4 proc. PKB, co oznacza, że w przyszłym roku zadłużenie wyniesie 53,8 proc. PKB. A to już niemal przekroczenie progu ostrożnościowego, który wynosi 55 proc. PKB.

Szybki przyrost długu to podstawa obniżenia oceny ratingowej Polski przez agencję Fitch i Moody’s. Ostrzeżono przy tym, że jeśli nie podejmie się działań konsolidacyjnych, zadłużenie będzie rosło dalej, co z kolei obniży dalej ocenę.

Ciekawe jest to, że „Rzeczpospolita” naprawdę wyjaśnia swoim czytelnikom, dlaczego KPO obciąża budżet.

„Sytuacja jest o tyle nietypowa, że zwykle fundusze unijne są niejako neutralne dla finansów publicznych. Jak to się stało, że w 2026 r. mają jednak stanowić tak duże obciążenie dla budżetu państwa?” – czytamy.

Tu warto zauważyć, że pożyczka przedstawiana jest jako „fundusz unijny”. Natomiast Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan tłumaczy, że „w zasadzie to było wiadome od samego początku”.

KPO: dług śmierci prosto z UE

– KPO w części pożyczkowej to nic innego jak pożyczka od, powiedzmy, Komisji Europejskiej. Co prawda na niski proc., ale po prostu zwiększa poziom naszego zadłużenia – twierdzi Zielonka.

Należy zaznaczyć, że obiektywnie rzecz ujmując procent nie jest niski. Obwarowany jest też wieloma warunkami, tzw. kamieniami milowymi, które dodatkowo poważnie uderzają zarówno w państwo, jak i w obywateli.

„W teorii ten kredyt z UE, z instrumentu na rzecz odbudowy po pandemii, powinien być rozłożony na okres pięciu lat, ale nasz KPO przez dłuższy czas był zablokowany. Teraz mamy dostać dużo pieniędzy naraz, i to do tego w ostatniej chwili, bo KPO musi być wykorzystany do sierpnia 2026 r.” – czytamy na rp.pl.

– I dla budżetu w 2026 r. rzeczywiście może stanowić to spore obciążenie. Tym większe, że pandemia wydaje się być dawno za nami, za to w tzw. międzyczasie finanse publiczne znalazły się pod presją ogromnych wydatków na obronność – powiedział Zielonka.

KPO w części bezzwrotnych grantów wynosi 25,27 mld euro. 34,54 mld euro zaś to pożyczka. Jest to część Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i programu NextGenerationEU.

– Ten program, w odróżnieniu od zwykłych unijnych funduszy, nie ma ustalonego stałego finansowania ze składek państw członkowskich – powiedział Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

KE jest de facto pośrednikiem, który pożycza pieniądze od międzynarodowych rynków finansowych, a następnie „wspaniałomyślnie” pożycza jest państwom członkowskim UE.

– Początkowo wpłaty z KE tworzyły nie tylko dług polskiego rządu, ale też poduszkę płynnościową. Wraz z przekazywaniem środków beneficjentom, rząd zostaje z długiem, ale środki lądują w kieszeni beneficjentów – powiedział Sobolewski.

– Moim zdaniem, nawet biorąc pod uwagę wzrost długu i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, KPO nie stanowi jakiegoś strasznie dużego obciążenia dla finansów publicznych – przekonywał Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao.

– Resort finansów nie musi zaciągać specjalnego dodatkowego długu na polskich warunkach rynkowych, prawdopodobnie nie wpływa to na wysokość deficytu. Za to z drugiej strony pożyczki z UE trafiają na ważne projekty, takie jak farmy wiatrowe na morzu – twierdził Pogorzelski.

– Moim zdaniem to dyskusyjna teza, że KPO stwarza presję na budżet państwa – ocenił Kamil Sobolewski.

– Dług i deficyt mierzymy w relacji do PKB, a wykorzystanie KPO wpływa na wzrost naszego PKB. Jeśli więc o tym mowa, to pokażmy też, o ile nasza gospodarka może być większa dzięki realizacji planu odbudowy. Pokażmy, ile urosną dochody podatkowe i składkowe sektora finansów publicznych. Zastanówmy się, na ile program KPO obniży przyszłe dochody własne KE płynące z Polski. Dopiero taka kalkulacja da prawdziwy obraz wpływu KPO na dług publiczny w kolejnych latach. Bez tej kalkulacji wniosek o obciążeniu finansów publicznych przez KPO i decyzja o rezygnacji z 5 mld euro finansowania w części pożyczkowej KPO wydają mi się kontrowersyjne – przekonywał Sobolewski.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji zapewniał zaś, że KPO „to rozwój Polski”

– To setki miliardów złotych, które tutaj już pracują i będą jeszcze pracowały, zmieniają Polskę, dają napęd polskiej gospodarce i pomagają też obywatelom. Wspierają obszary, które przez lata były niedofinansowane, jak ochrona zdrowia czy cyfryzacja. Widzę to po programach w naszym resorcie, które są bardzo chętnie wykorzystywane. W instrumencie „Pożyczka na cyfryzację” mam 2,8 mld zł, a wniosków dużo więcej. Bez względu na to, skąd pochodzą pieniądze, KPO na pewno służy polskiej gospodarce. Warto z nich korzystać, nawet jeśli wpływają na nasze obciążenia budżetowe – przekonywał wicepremier.

Do końca tego miesiąca do Sejmu powinien wpłynąć projekt budżetu.

– Dzisiaj rząd się skupia na tym, żeby te pieniądze jak najlepiej i jak najszybciej wykorzystać, bo mamy wielkie opóźnienia przez PiS, które trzeba nadrabiać – twierdził Gawkowski.

Źródło:rp.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
Kapelan prezydenta wychwala kibiców. Wskazuje, że potrafią zrobić coś, czego nie potrafią politycy
Następny artykuł
Polacy wyjeżdżają z Niemiec. Niemieckie media obawiają się, że te branże upadną

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU