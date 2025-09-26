Nawrocki na spotkaniu z wpływowym Żydem. Kim jest Ronald Lauder? Skalik zadaje pytania

- Reklama -

Włodzimierz Skalik z KKP zapytał „w jakim celu prezydent Polski spotkał się z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów Ronaldem Lauderem”, „jakie decyzje tam zapadły i dlaczego w dalszym ciągu nie ma o tym żadnej informacji w tzw. polskich mediach”? Pytania te pozostają bez odpowiedzi.

Prezydent III RP Karol Nawrocki przebywał w USA w związku z 80. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W trakcie pobytu spotkał się z wpływowym żydowskim działaczem.

Spotkanie zrodziło oczywiste pytania, które zadał m.in. Włodzimierz Skalik z KKP.

„Ponawiam pytanie: w jakim celu prezydent Polski spotkał się z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów Ronaldem Lauderem? Jakie decyzje tam zapadły i dlaczego w dalszym ciągu nie ma o tym żadnej informacji w tzw. polskich mediach?” – zapytał na X w środę Włodzimierz Skalik.

Pytanie do chwili obecnej pozostaje bez odpowiedzi. Pozostaje się tylko domyślać, że cel nie był dobry dla Polaków.

Prezydent III RP Karol Nawrocki spotkał się z Ronaldem Lauderem podczas wizyty w USA. Spotkanie trwało aż godzinę.

Lauder jest prezesem Światowego Kongresu Żydów. Wielokrotnie potępiał Polskę za zbyt małe zaangażowanie rządu w kwestii „restytucji mienia żydowskiego”.

Ronald Lauder jest też zwolennikiem cenzury pod pretekstem antysemityzmu. Wzywał „wszystkich polityków” na świecie m.in. do wysiłku zmierzającego do „zamknięciach w więzieniach” osób, które „szerzą nienawiść”, tj. zostaną uznane za antysemitów przez Żydów i judeofilskie środowiska.

Wiele osób uważa, że spotkanie było wyłożeniem agendy, którą ma realizować prezydent. Ponieważ prezydent i jego otoczenie milczą w tej sprawie, coś musi być na rzeczy. Zwłaszcza, że prezydent wywodzi się ze środowiska PiS, które zasłynęło w czasie swoich rządów z niesamowitej podatności na żydowskie wpływy.