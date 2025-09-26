Ostatnie Pokolenie rozbija namioty przed Sejmem. Inwestycje w państwową kolej i autobusy uratują planetę?

- Reklama -

Działacze Ostatniego Pokolenia domagają się od marszałka Sejmu Szymona Hołowni skierowania do komisji projektu ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego oraz o ratowaniu miejsc pracy na kolei towarowej. W ramach protestu, przed budynkiem Sejmu rozbili namioty.

Zakładający m.in. dostęp do powszechnego ogólnopolskiego biletu na wszystkie rodzaje transportu publicznego projekt złożony został w środę przez Lewicę. Szefowa klubu Anna Maria Żukowska podkreśliła wówczas na konferencji prasowej, że projekt powstał we współpracy ze stroną społeczną, czyli z Ostatnim Pokoleniem. Dotyczy on przeniesienia akcentu z finansowania dróg z Funduszu Drogowego na finansowanie transportu szynowego.

Środowa konferencja miała początkowo odbyć się w Sejmie, jednak – jak mówiła działaczka Ostatniego Pokolenia Julia Kean – marszałek Sejmu odmówił ruchowi wstępu do Sejmu. Jej zdaniem Hołownia uznał ich za zagrożenie.

Działacze Ostatniego Pokolenia domagając się dialogu i szybkiego skierowania projektu do komisji w piątek postanowili rozbić namioty przed Sejmem na rogu ulic Matejki i Wiejskiej.

– Domagamy się tego, żeby Polska na poważnie zajęła się transportem publicznym i zapaścią klimatu – powiedział PAP jeden z działaczy. Jak dodał, ruch codziennie o godz. 19 będzie organizować w tym miejscu wiece.

Ostatnie Pokolenie to grupa eko-oszołomów działająca m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Podejmują próby m.in. blokowania ulic i mostów, są odpowiedzialni np. za oblanie pomnika warszawskiej syrenki czy opóźnienie startu pierwszej w sezonie gonitwy na Torze Służewiec.