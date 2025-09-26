Stanowski blokuje Brauna i rżnie głupa. Wyrzykowski króciutko wyjaśnił dziennikarza kanału Zero

- Reklama -

W ostatnim czasie informowaliśmy o tym, że kanał Zero blokuje Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Krzysztof Stanowski próbował wyjaśnić sytuację w swoich mediach społecznościowych, ale… pogrążył się jeszcze bardziej.

Jak już informowaliśmy, propozycja Stanowskiego, by udostępnić partiom politycznym czas antenowy na Kanale Zero, objęła niemal całą scenę polityczną.

Materiały na Kanale Zero opublikowały Konfederacja Wolność i Niepodległość, Prawo i Sprawiedliwość, Partia Razem, Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Gdy swoje treści chciała zaprezentować również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Stanowski odmówił ich publikacji.

Publicznie pytanie w tej sprawie skierował do Stanowskiego Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”. „Dlaczego Pan uniemożliwia opublikowanie materiałów przygotowanych przez Koronę? Czy ta propozycja z lipca nie jest dla partii tylko dla wybranych partii? Materiały z Korony przecież czekają” – napisał w serwisie X.

Pytanie do red. Stanowskiego: dlaczego Pan uniemożliwia opublikowanie materiałów przygotowanych przez Koronę? Czy ta propozycja z lipca nie jest dla partii tylko dla wybranych partii? Materiały z Korony przecież czekają. https://t.co/2pKfIcXQYy — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 22, 2025

Założyciel kanału Zero wreszcie odniósł się do sprawy, choć nazwa partii Brauna w zamieszczonym przez niego wpisie w mediach społecznościowych nie pada. „Tak, obiecaliśmy, że w Kanale Zero wszystkie partie, które dostały się do sejmu mogą raz w tygodniu zamieszczać swoje autorskie wideo. Nawet pomagamy w nagraniu i montażu. Lista partii, które dostały sie do sejmu w wyborach w 2023 roku jest do znalezienia na stronach PKW” – napisał Stanowski.

Gdyby ten post był prawdziwy, partia Razem nie miałaby prawa publikacji. Chodzi ci tylko o cenzurę Korony Grzegorza Brauna. Wstyd” – napisał Wyrzykowski.

Chodzi ci tylko o cenzurę Korony Grzegorza Brauna. Wstyd. — Paweł Wyrzykowski (@WyrzykowskiPS) September 25, 2025

W podobnym tonie głos zabrali inni Internauci. „Dlatego publikujcie materiały komuchów z Razem?” – zapytał użytkownik PapJeż Polak. „Panie Krzysztofie, mówi Pan, że każdy, kto dostał się do Sejmu w 2023 roku, może wrzucać materiały na kanał. Tymczasem partia Razem z komunistycznym liderem (wchodząca w skład Lewicy) ma taką możliwość, a Korona Grzegorza Brauna (wchodząca w skład Konfederacji) już nie. Dlaczego zasada działa wybiórczo?” – zapytał z kolei „Edgar Korona #Braun2025.pl”.