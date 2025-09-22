Stanowski blokuje Brauna! Kanał Zero wyklucza Koronę ze współpracy

- Reklama -

Propozycja Krzysztofa Stanowskiego, by udostępnić partiom politycznym czas antenowy na Kanale Zero, objęła niemal całą scenę polityczną. Wyjątkiem okazała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, której odmówiono publikacji materiałów.

„Wszystkie partie dostały od Kanału Zero propozycję, że mogą raz w tygodniu zamieścić na naszym kanale swój film / commentary, pod warunkiem że będą tam występować wiodące postaci. O ile dobrze zrozumiałem, wszystkie wyraziły bardzo duże zainteresowanie” – napisał Stanowski w czerwcu 2025 roku w serwisie X.

Pomysł był kontynuacją inicjatywy z kampanii prezydenckiej 2025, kiedy przed drugą turą Kanał Zero publikował materiały przesyłane przez sztaby Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego w cyklu „commentary”. Przed każdym filmem pojawiał się komunikat, że Kanał Zero nie ingeruje w treść i publikuje materiały w formie, w jakiej je otrzymał.

Partia Brauna na cenzurowanym

Wiele partii z propozycji Stanowskiego skorzystało. Materiały na Kanale Zero opublikowały Konfederacja Wolność i Niepodległość, Prawo i Sprawiedliwość, Partia Razem, Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Gdy swoje materiały chciała zaprezentować również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Stanowski odmówił ich publikacji.

– Chcieliśmy dostarczyć materiały, zostaliśmy zablokowani. Jeśli będzie wola współpracy, to w każdej chwili jesteśmy gotowi – komentuje dla nczas.info Grzegorz Braun.

Publicznie pytanie do Stanowskiego skierował Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”. „Dlaczego Pan uniemożliwia opublikowanie materiałów przygotowanych przez Koronę? Czy ta propozycja z lipca nie jest dla partii tylko dla wybranych partii? Materiały z Korony przecież czekają” – napisał w serwisie X Sommer.