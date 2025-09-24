Stanowski blokuje Koronę Brauna! Sommer UJAWNIA: Przecież wiadomo, o co chodzi [VIDEO]

- Reklama -

Redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer skomentował blokadę, jaką kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego nałożył na Konfederację Korony Polskiej. Dziennikarz wskazał przyczyny takiego stanu rzeczy.

Jak już informowaliśmy, propozycja Stanowskiego, by udostępnić partiom politycznym czas antenowy na Kanale Zero, objęła niemal całą scenę polityczną.

Materiały na Kanale Zero opublikowały Konfederacja Wolność i Niepodległość, Prawo i Sprawiedliwość, Partia Razem, Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Gdy swoje treści chciała zaprezentować również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Stanowski odmówił ich publikacji.

Sommer ocenił, że Stanowski – najwyraźniej – boi się puścić materiałów Korony. – Ja publicznie zadałem red. Stanowskiemu to pytanie, dlaczego blokuje Koronę, jak dotąd – minęła doba – odpowiedzi żadnej nie mam, także Krzysztof chyba w tej sprawie postanowił milczeć – powiedział we wtorkowym nagraniu redaktor naczelny „NCz!”.

– Ja mu się zresztą nie dziwę, bo przecież wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pieniądze – ocenił Sommer. – Otóż YouTube mógłby materiał Korony, który byłby przesadnie judeosceptyczny na przykład zdemonetyzować albo – aj-waj! – cały kanał Zero wysadzić w powietrze z uwagi na to, że na tym kanale zostały opublikowane materiały judeosceptyczne.

– Także po co ryzykować, lepiej zrobić sobie z twarzy cholewę, niż zaryzykować. Tak, panie Krzysztofie? – zapytał Sommer. Dziennikarz zachęcił Stanowskiego, aby wziął „pigułki na odwagę” i powiedział: „Dobra Grzegorz, dawaj, puszczaj te swoje kawałki, będzie wesoło, będzie oglądalność”.