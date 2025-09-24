W resorcie sprawiedliwości praca wre. Będą walczyć z antysemityzmem

- Reklama -

Wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Ejchart ogłosiła najnowsze, zapowiadane od lutego, przedsięwzięcie ministerstwa. Będzie walczyć z „antysemityzmem” w Polsce.

„Polska pozostaje jednym z ostatnich krajów UE bez strategii przeciwdziałania antysemityzmowi” – napisała na portalu X Ejchart.

„Historia i pamięć o 3 mln polskich Żydów zobowiązuje nas do działania” – zaznaczyła.

Wiceminister sprawiedliwości przekazała, że jej resort przygotował projekt „Strategii Przeciwdziałania Antysemityzmowi”. „Budujemy Polskę opartą na szacunku i godności” – utrzymywała.

Budujemy Polskę opartą na… pic.twitter.com/NRwUcC9M2I — Maria Ejchart (@MariaEjchart) September 23, 2025

Przypomnijmy, że w lutym 2025 r. w resorcie sprawiedliwości, jeszcze pod wodzą Adama Bodnara, odbyło się spotkanie z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce i przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem „antysemityzmu”. Udział w nim wzięła także Maria Ejchart.

„Celem rozmów było omówienie kluczowych założeń oraz dalszych kierunków prac nad planowaną, pierwszą polską Strategią przeciwdziałania antysemityzmowi i wzmacniania życia żydowskiego” – przekazał wówczas resort.

– Mam nadzieję, że do końca polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, strategia będzie przygotowana oraz przyjęta przez Polski rząd – mówił ówczesny minister Bodnar. Polska prezydencja skończyła się w czerwcu 2025 r.

Jak zaznaczono, działania planowane w ramach tego dokumentu to część przyjętej w 2021 r. Strategii Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania antysemityzmu.

„Podczas gdy Żydzi robią ludobójstwo, Maria Ejchart walczy z antysemityzmem. A może trzeba powalczyć z żydowskim ludobójstwem zamiast skupiać się na «starych trupach», jak to określiła posłanka Żukowska?” – skomentował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

Podczas gdy Żydzi robią ludobójstwo, Maria Ejchart walczy z antysemityzmem. A może trzeba powalczyć z żydowskim ludobójstwem zamiast skupiać się na „starych trupach”, jak to określiła posłanka Żukowska? https://t.co/hsYOXTNklD — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 23, 2025

„A jaką mamy strategię przeciwdziałania antypolonizmowi?” – pytał jeden z internautów z konta Niewygodne Komentarze.

A jaką mamy strategię przeciwdziałania antypolonizmowi? https://t.co/NerUjiq0ud — Niewygodne Komentarze 🐺 (@antylewus) September 23, 2025

„To się nazywa timing” – skwitował prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel.

To się nazywa timing. https://t.co/nCemZ8OQXp — Marek Wróbel (@MarekEWrobel) September 23, 2025

„Zajmijcie się jakimiś poważnymi sprawami. Sami Żydzi mówią, że w Polsce nie ma żadnego problemu” – stwierdził Marcin Bury.