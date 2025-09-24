WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaW resorcie sprawiedliwości praca wre. Będą walczyć z antysemityzmem
TEMAT DNIAWiadomościPolitykaPolska

W resorcie sprawiedliwości praca wre. Będą walczyć z antysemityzmem

-

Autor: MMP
Maria Ejchart-Dubois.
Maria Ejchart, do niedawna Maria Ejchart-Dubois. / Fot. PAP
- Reklama -

Wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Ejchart ogłosiła najnowsze, zapowiadane od lutego, przedsięwzięcie ministerstwa. Będzie walczyć z „antysemityzmem” w Polsce.

„Polska pozostaje jednym z ostatnich krajów UE bez strategii przeciwdziałania antysemityzmowi” – napisała na portalu X Ejchart.

„Historia i pamięć o 3 mln polskich Żydów zobowiązuje nas do działania” – zaznaczyła.

Wiceminister sprawiedliwości przekazała, że jej resort przygotował projekt „Strategii Przeciwdziałania Antysemityzmowi”. „Budujemy Polskę opartą na szacunku i godności” – utrzymywała.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Przypomnijmy, że w lutym 2025 r. w resorcie sprawiedliwości, jeszcze pod wodzą Adama Bodnara, odbyło się spotkanie z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce i przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem „antysemityzmu”. Udział w nim wzięła także Maria Ejchart.

„Celem rozmów było omówienie kluczowych założeń oraz dalszych kierunków prac nad planowaną, pierwszą polską Strategią przeciwdziałania antysemityzmowi i wzmacniania życia żydowskiego” – przekazał wówczas resort.

– Mam nadzieję, że do końca polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, strategia będzie przygotowana oraz przyjęta przez Polski rząd – mówił ówczesny minister Bodnar. Polska prezydencja skończyła się w czerwcu 2025 r.

Jak zaznaczono, działania planowane w ramach tego dokumentu to część przyjętej w 2021 r. Strategii Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania antysemityzmu.

„Podczas gdy Żydzi robią ludobójstwo, Maria Ejchart walczy z antysemityzmem. A może trzeba powalczyć z żydowskim ludobójstwem zamiast skupiać się na «starych trupach», jak to określiła posłanka Żukowska?” – skomentował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

„A jaką mamy strategię przeciwdziałania antypolonizmowi?” – pytał jeden z internautów z konta Niewygodne Komentarze.

„To się nazywa timing” – skwitował prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel.

„Zajmijcie się jakimiś poważnymi sprawami. Sami Żydzi mówią, że w Polsce nie ma żadnego problemu” – stwierdził Marcin Bury.

Ukraiński dziennikarz: Polska „jawi się Żydom jako bezpieczna przystań”. Mimo „podskórnego antysemityzmu”

Poprzedni artykuł
Iran o krok od wzbogacenia uranu do poziomu wojskowego? Szef MAEA ostrzega
Następny artykuł
Flotylla płynąca do Strefy Gazy zaatakowana przez drony. „Eksplozje słyszane z kilku łodzi” [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU