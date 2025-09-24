Nowe przepisy mobilizacyjne. Rząd będzie chciał ściągać Polaków zza granicy

- Reklama -

„W przypadku konfliktu zbrojnego polska armia wezwie każdego dorosłego Polaka, którego będzie potrzebowała. Bez względu na to gdzie mieszka i jak długo tam przebywa” – podała „Gazeta Wyborcza”. Dotyczyć ma to teoretycznie także Polaków za granicą, co wskazuje, że rząd doskonale wie, że Polacy nie mają ochoty za niego walczyć, niezależnie od tego, kto akurat w tym rządzie jest ani za narody mieszkające w III RP w coraz większej liczebności.

Według nowych przepisów, istnieje możliwość wzięcia do armii Polaków mieszkających za granicą. I to nie tylko w razie wybuchu wojny, ale także „innego konfliktu zbrojnego”.

Dotychczasowe przepisy nie precyzowały wprost, czy Polacy za granicą są zobowiązani do stawienia się na żądanie wojska. Nowelizacja ustawy określa natomiast, że obowiązek narzucany przez rząd dotyczy każdego pełnoletniego obywatela III RP, niezależnie od tego, gdzie mieszka ani gdzie odprowadza podatki.

„Z mobilizacji zwolnione są osoby, których stan zdrowia nie pozwala na służbę, kobiety w ciąży, osoby opiekujące się dziećmi oraz te, których kwalifikacje są niezbędne dla obrony państwa” – podała GW.

Porwania do armii mogą natomiast łatwiej uniknąć osoby, które mają podwójne obywatelstwo.

Zmiany wprowadzono ze względu na „rosnące napięcie geopolityczne”, z wyszczególnieniem Rosji jako zagrożenia. Rząd zabezpiecza się, forsując zniewalające ludzi przepisy. Mało kto obecnie chciałby bowiem walczyć czy to za to państwo, czy za rząd czy też za masy imigrantów sprowadzane od czasów PiS.

Swoją drogą ciekawe, w jaki sposób rząd chce wyegzekwować „ładnie” brzmiące przepisy o obowiązku stawienia się na żądanie armii np. wobec Polaków żyjących od dekad w USA?