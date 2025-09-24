WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatKłótnia o szczepionki na Covid-19. Wezwanie do bojkotu „rozprzestrzenia się lotem błyskawicy”
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Kłótnia o szczepionki na Covid-19. Wezwanie do bojkotu „rozprzestrzenia się lotem błyskawicy”

-

Autor: BD
Szczepionka COVID-19, skutki uboczne, pozwy.
Covidowa szczepionka. / Fot. PAP/EPA
- Reklama -

W wielu krajach rozpoczynają się kampanie szczepień przeciwko COVID-19 i grypie. We Francji ma to nastąpić 14 października, a apteki już mogą zamawiać szczepionki za pośrednictwem francuskiego portalu „zdrowia publicznego”. Jednak w mediach społecznościowych pojawiły się apele, aby farmaceuci nie zamawiali szczepionek.

Apele spotkały się z krytyką Krajowej Rady Zawodu Farmaceuty. „Władze ustawodawcze powierzyły nam ważne zadania w zakresie zdrowia publicznego, a konkretnie poprawę zasięgu szczepień ” – powiedziała Carine Wolf-Thal, przewodnicząca tego organu.

Jej zdaniem proponowanie bojkotu „stanowi jednak problem”. We Francji to sami farmaceuci dystrybuują szczepionki przeciwko COVID-19. Jeśli posłuchają apelu ograniczy to zasięg szczepień.

Dwa związki zawodowe reprezentujące branżę farmaceutyczną także krytykowały bojkot zamawiania szczepionek. Według nich są to „odosobnione działania” i „lokalne inicjatywy”.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Niektórzy jednak obawiają się, że wezwanie do bojkotu trafia na podatny grunt. Apteki są obecnie na rażone na spore straty dochodów z powodu zmniejszeniem możliwych rabatów na leki generyczne i dalszą planowaną obniżką cen tych leków.

W ubiegły czwartek ponad 85% aptek zamknęło swoje podwoje, a farmaceuci masowo wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko spodziewanym stratom finansowym. Szczepionki mogą stać się przedmiotem tragów i okazją do zamanifestowania swoich nastrojów przez farmaceutów.

Federacja Farmaceutów (FSPF), związek zawodowy reprezentujący większość z nich, zaleca „nieangażowanie się w indywidualne działania, które mogłyby wpłynąć na opinię publiczną”. Prezes FSPF, Philippe Besset, mówi jednak, że to „sposób na wywieranie presji” w celu uzyskania uchylenia dekretu o obniżce marży na leki generyczne.

Wezwanie do bojkotu „rozprzestrzenia się lotem błyskawicy” – oświadczył z kolei Cyril Colombani, rzecznik Związku Zawodowego Farmaceutów (Uspo). Jego zdaniem „farmaceuci tracą rozum, a niektórzy zaczynają nawet mówić, że nie chcą już szczepić się nawet przeciwko grypie”. Awantura trwa

Źródło:Le Figaro Santé
Poprzedni artykuł
Zamach na Korczarowskiego? Dziennikarz pokazał pękniętą oponę. „To będzie na waszym sumieniu!” [VIDEO]
Następny artykuł
Rosja zapowiada kontynuację wojny na Ukrainie. „Nie mamy więc alternatywy”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU