WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatRosja zapowiada kontynuację wojny na Ukrainie. "Nie mamy więc alternatywy"
TEMAT DNIAWiadomościŚwiatWojna na Ukrainie

Rosja zapowiada kontynuację wojny na Ukrainie. „Nie mamy więc alternatywy”

-

Autor: RP
Władimir Putin i Dmitrij Pieskow.
Władimir Putin i Dmitrij Pieskow. / Fot. PAP/EPA
- Reklama -

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w środę, że nie ma alternatywy dla kontynuowania wojny z Ukrainą, którą Rosja rozpoczęła na pełną skalę w lutym 2022 roku.

– Będziemy kontynuować naszą specjalną operację wojskową, by zabezpieczyć swoje interesy i osiągnąć cele, które (…) od początku stawiał prezydent naszego kraju – oznajmił rzecznik przywódcy Rosji Władimira Putina.

Pieskow dodał: – Będziemy to robić dla teraźniejszości i przyszłości naszego kraju. Nie mamy więc alternatywy.

Ocenił, że siły rosyjskie przesuwają się do przodu na całym froncie, a dynamika wojny jest oczywista. Podkreślił też, że stabilność rosyjskiej gospodarki jest zapewniona. Dodał, że ostatnie zbliżenie w stosunkach Moskwy z Waszyngtonem daje „rezultaty bliskie zeru”.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Pieskow odniósł się w ten sposób do wtorkowej wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który wyraził przekonanie, że Ukraina przy wsparciu ze strony UE jest w stanie walczyć i odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie, czyli w granicach państwa uznanych przez społeczność międzynarodową.

„Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i jej pełnym zrozumieniu oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie” – napisał Trump na platformie Truth Social.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
To nie rosyjski dron, ani polska rakieta. Co spadło na dom w Wyrykach?
Następny artykuł
Stanowski blokuje Koronę Brauna! Sommer UJAWNIA: Przecież wiadomo, o co chodzi [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU