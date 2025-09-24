Strzelanina w Dallas. Napastnik „antyfaszysta” popełnił samobójstwo. Były wcześniejsze napaści na ICE [FOTO+VIDEO]

- Reklama -

Nad ranem czasu lokalnego w Dallas doszło do strzelaniny w obozie dla imigrantów. Napastnik popełnił samobójstwo. Wstępne informacje wskazują, że sprawcą był kolejny lewacki radykał, a celem byli funkcjonariusze służb imigracyjnych (ICE), choć ostatecznie wszystkie ofiary to byli imigranci. To nie pierwszy atak na placówkę ICE w ostatnich tygodniach.

Rzecznik poinformował, że dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku strzelaniny. Napastnik popełnił samobójstwo.

Wszystkie ofiary, to zatrzymani przebywający w ośrodku. Służby przekazały, że w strzelaninie nie został poszkodowany żaden agent ICE. Ranny imigrant został przetransportowany do szpitala.

Wiceprezydent USA J.D. Vance napisał na platformie X, że modli się za ofiary. Zaznaczył, że „obsesyjne ataki na organy ścigania, zwłaszcza ICE, muszą się skończyć”.

Szefowa amerykańskiego resortu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem wcześniej przekazała, że w strzelaninie jest „wielu zabitych i rannych”. Zaznaczyła, że motyw nie jest jeszcze znany.

„Choć motywy nie są jeszcze znane, wiemy, że nasze organy ścigania ICE mierzą się z bezprecedensową przemocą wobec nich. To musi się skończyć” – napisała Noem.

Szef FBI Kash Patel przekazał, że „na amunicji sprawcy strzelaniny, do której doszło w środę w ośrodku detencyjnym dla imigrantów w Dallas, było hasło przeciwko ICE”.

„Na jednej z odzyskanych łusek po nabojach wygrawerowano napis 'ANTI ICE'” – napisał na X.

Według agencji AP cytowanej przez wielkie media, „nie są znane motywy sprawcy”.

Natomiast szef FBI – o czym polskojęzyczne media nie wspominają – podkreślił, że już wcześniej miały miejsce ataki na placówki ICE.

„Te nikczemne, motywowane politycznie ataki na organy ścigania nie są jednorazowym incydentem. Jesteśmy zaledwie kilka mil od Prarieland w Teksasie, gdzie zaledwie dwa miesiące temu mężczyzna zaatakował z zasadzki inny ośrodek ICE, atakując tamtejszych funkcjonariuszy” – napisał na X Patel.

„To musi się skończyć, a FBI i nasi partnerzy poprowadzą śledztwo, aby osoby, które obierają sobie za cel naszych funkcjonariuszy, byli ścigani i pociągnięci do odpowiedzialności z całą surowością” – dodał.

This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities. While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025

– Według nas (sprawca) strzelał w organy ścigania i zatrzymanych z dachu budynku mieszkalnego – przekazała stacji Fox News rzecznik ministerstwa Tricia McLaughlin.

PAP przytacza też portal „Axios”, który w bagatelizującym tonie przekonywał, że „czołowi przedstawiciele administracji i ruchu MAGA jeszcze przed potwierdzeniem faktów dotyczących zdarzenia zaczęli wiązać go z retoryką przeciwko organom ścigania”. Biorąc pod uwagę pominięcie informacji o poprzednich atakach, ciężko dopatrywać się bezstronnej informacji w depeszach.

Według najnowszych danych przekazanych przez władze napastnik, który otworzył ogień w stronę ośrodka ICE z dachu pobliskiego budynku, popełnił samobójstwo. Resort bezpieczeństwa krajowego przekazał, że sprawca zabił dwóch zatrzymanych, a trzeciego ranił. Stan postrzelonego jest oceniany jako krytyczny.

Użytkownik X Pisklauren napisał, że strzelec został zidentyfikowany jako 29-letni Joshua Jahn.

„Weryfikacja przeszłości wykazała, że ​​usunięty profil Joshuy Jahna na Facebooku zawierał wizerunki antyfaszystów i komunistów” – czytamy.

🇺🇸 Authorities identified the gunman in the sniper attack at the Dallas ICE facility as 29-year-old Joshua Jahn. Jahn was found dead from a self-inflicted wound on the roof of a nearby immigration attorney’s office. The FBI has classified the shooting at the ICE detention… pic.twitter.com/41GV4rD4HY — Pisklauren (@pisklauren) September 24, 2025

Informacje o sprawcy nieoficjalnie potwierdziły w rozmowie z Fox News „źródła zbliżone do śledztwa”. Nie jest to jednak jeszcze oficjalny komunikat.