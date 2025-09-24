WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatFerguson ma problemy. Kilka organizacji zakończyło współpracę przez skandal z e-mailami do...
WiadomościŚwiat

Ferguson ma problemy. Kilka organizacji zakończyło współpracę przez skandal z e-mailami do Epsteina

-

Autor: DC
sarah ferguson
Sarah Ferguson / fot. Mugisha Don de Dieu / CC BY 2.0 / Wiki
- Reklama -

Kilka organizacji charytatywnych zerwało współpracę z Sarą Ferguson po tym, jak brytyjskie media ujawniły, iż mimo deklaracji utrzymywała serdeczną korespondencję z Jeffreyem Epsteinem. Sprawa wywołała poważny kryzys wizerunkowy tzw. księżnej Yorku.

Kilka dni temu „Daily Mail” opublikował e-maile, które Sarah Ferguson wymieniała z Jeffreyem Epsteinem po tym, jak publicznie potępiła go i ogłosiła, że zerwała z nim kontakt. Zaledwie kilka tygodni później wysłała do niego wiadomość z przeprosinami.

Ferguson otrzymała od Epsteina sporą ilość pieniędzy. Potrzebowała ich, ponieważ popadła w długi z powodu rozrzutnego stylu życia. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule poniżej.

Wyciekły e-maile. Sarah Ferguson kłamała. Utrzymywała zażyłe kontakty z Jeffreyem Epsteinem po jego aresztowaniu

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Teraz Ferguson nazywana powszechnie „księżną” mierzy się z konsekwencjami. Brytyjskie media poinformowały, że siedem organizacji charytatywnych zakończyło z nią współpracę. Pierwszym było hospicjum Julia’s House. Organizacja ogłosiła, że dalsza współpraca byłaby „niewłaściwa”.

Za nią zerwanie współpracy ogłosiły kolejne organizacje.

Rzecznik Ferguson przekazał, że tzw. księżna Yorku nie zamierza komentować decyzji organizacji, z którymi była związana. Taki obrót spraw wywołał i tak duże poruszenie wśród brytyjskich komentatorów.

Przypomniano przy tym, że były mąż Ferguson, Andrzej zwany „księciem”, także miał problemy z powodu Epsteina. W 2022 roku stracił większość tytułów. Wyłączono go również z obowiązków rodziny Windsorów, zwanej „rodziną królewską”.

Poprzedni artykuł
Opole. Imigrant uderzył metalowym przedmiotem i wygrażał. Będzie deportowany
Następny artykuł
Tak Morawiecki zarżnął wolność gospodarczą w Polsce. Twarde dane nie pozostawiają złudzeń

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU