Opole. Imigrant uderzył metalowym przedmiotem i wygrażał. Będzie deportowany

Imigrant z Kolumbii będzie deportowany za napaść i groźby. Nie będzie mógł wjechać do Polski ani innych państw Strefy Schengen przez osiem lat. Na wykonanie decyzji czeka w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Śląski Oddział SG poinformował o przejęciu 37-letniego Kolumbijczyka od policji w Opolu. Jak czytamy w komunikacie, imigrant „poprzez uderzenie osoby metalowym przedmiotem dokonał jej uszkodzenia ciała w postaci rany ciętej, czym spowodował rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni”.

„Ponadto mężczyzna groził tej osobie pozbawieniem jej życia poprzez zadźganie nożem. Groźba ta z uwagi na okoliczności wzbudza uzasadnioną obawę, że będzie spełniona” – podkreślono.

SG wskazał, że zachowanie Kolumbijczyka „wskazuje na to, że nie zamierza on respektować i stosować się do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a zgromadzony materiał świadczy o tym, że cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego na terytorium naszego kraju”.

„Komendant PSG w Opolu wydał obcokrajowcowi decyzję zobowiązującą go do powrotu, która będzie wykonana pod przymusem oraz orzekł w niej zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres 8 lat” – poinformowała SG.

Imigrant otrzymał od sądu decyzję o umieszczeniu go w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Tam będzie oczekiwał na wykonanie decyzji.