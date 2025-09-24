WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaOpole. Imigrant uderzył metalowym przedmiotem i wygrażał. Będzie deportowany
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Opole. Imigrant uderzył metalowym przedmiotem i wygrażał. Będzie deportowany

-

Autor: DC
sg straz graniczna kolumbijczyk
Straż Graniczna przejmuje Kolumbijczyka /fot. Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
- Reklama -

Imigrant z Kolumbii będzie deportowany za napaść i groźby. Nie będzie mógł wjechać do Polski ani innych państw Strefy Schengen przez osiem lat. Na wykonanie decyzji czeka w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Śląski Oddział SG poinformował o przejęciu 37-letniego Kolumbijczyka od policji w Opolu. Jak czytamy w komunikacie, imigrant „poprzez uderzenie osoby metalowym przedmiotem dokonał jej uszkodzenia ciała w postaci rany ciętej, czym spowodował rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni”.

„Ponadto mężczyzna groził tej osobie pozbawieniem jej życia poprzez zadźganie nożem. Groźba ta z uwagi na okoliczności wzbudza uzasadnioną obawę, że będzie spełniona” – podkreślono.

SG wskazał, że zachowanie Kolumbijczyka „wskazuje na to, że nie zamierza on respektować i stosować się do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a zgromadzony materiał świadczy o tym, że cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego na terytorium naszego kraju”.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

„Komendant PSG w Opolu wydał obcokrajowcowi decyzję zobowiązującą go do powrotu, która będzie wykonana pod przymusem oraz orzekł w niej zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres 8 lat” – poinformowała SG.

Imigrant otrzymał od sądu decyzję o umieszczeniu go w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Tam będzie oczekiwał na wykonanie decyzji.

Źródło:slaski.strazgraniczna.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
Zamach na Korczarowskiego? Dziennikarz pokazał pękniętą oponę. „To będzie na waszym sumieniu!” [VIDEO]
Następny artykuł
Ferguson ma problemy. Kilka organizacji zakończyło współpracę przez skandal z e-mailami do Epsteina

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU