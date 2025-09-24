Tak Morawiecki zarżnął wolność gospodarczą w Polsce. Twarde dane nie pozostawiają złudzeń

- Reklama -

Twarde dane z Indeksu Wolności Gospodarczej Świata 2025 Fraser Institute nie pozostawiają wątpliwości. Okres rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz premiera Mateusza Morawieckiego to był ciężki czas dla wolności gospodarczej w Polsce. „PiS zniszczył wolność gospodarczą w Polsce” – skomentował raport redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer.

W środę 24 września na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się Światowa premiera Indeksu Wolności Gospodarczej Świata 2025, stworzonego na podstawie danych z 2023 roku. Jak się potwierdziło, osiem lat rządów PiS było koszmarnym czasem dla wolności gospodarczej.

To oczywiście może być równie zaskakujące, jak to, że zimą jest zimno. Wszakże sam były premier Morawiecki powiedział, że robotnicza myśl socjalistyczna „jest głęboko w filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna”.

Z kolei nie tak dawno prezes Jarosław Kaczyński przekonywał wyborców, że PiS jest partią solidaryzmu społecznego i dalej będzie podążało taką drogą. W praktyce chodziło o to, że grupa rekonstrukcji historycznej sanacji jest ugrupowaniem socjalistycznym i nie zamierza ustępować, jeśli idzie o wdrażanie tego systemu w naszym kraju.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

To, jak się taka polityka kończy, pokazuje raport Fraser Institute.

W raporcie dotyczącym wolności gospodarczej Polska znalazła się dopiero na 76. miejscu z wynikiem 6,8 pkt (w skali do 10), za takimi krajami, jak Uganda, Bhutan, Kazachstan i Mongolia. Powiedzieć, że nie słyną one ze szczególnie wolnorynkowych praw, to jak nic nie powiedzieć.

Za sprawą swojego notowania nasz kraj znalazł się w drugim kwartylu najbardziej wolnorynkowych gospodarek świata. Wśród tych, które zajęły czołowe pozycje, wymienić należy: Hong-Kong, Singapur, Nową Zelandię, Szwajcarię oraz Stany Zjednoczone. Na przeciwnym biegunie znalazły się: Wenezuela, Zimbabwe, Sudan, Algiera oraz Iran.

Polska zajęła 76 miejsce. Pomiary z 2023 r. Tragedia. pic.twitter.com/YYIZqOKy4K — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 24, 2025

Tworzymy jedną linię z Kazachstanem i Mongolią. pic.twitter.com/COMJbSoh3l — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 24, 2025

Szczególnie dobry obraz rządów PiS-u daje jednak spojrzenie na szersze ramy czasowe. Od 2000 do 2015 roku poziom wolności gospodarczej w Polsce wzrósł z 6,49 do 7,3 pkt (o 0,81 pkt), podczas gdy w kolejnych ośmiu latach, za rządów premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego, spadł z 7,3 do 6,8 pkt (o 0,5 pkt). Okres władzy PiS-u to cofnięcie naszego kraju, jeśli chodzi o poziom wolności gospodarczej do sytuacji z 2005 roku.

PiS zniszczył wolność gospodarczą w Polsce. pic.twitter.com/AckVSJnLFs — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 24, 2025

Spadek pozycji w rankingu: pic.twitter.com/gG7cAprCfu — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 24, 2025

Jak prezentują się wyniki „osiągnięć” rządu PiS w poszczególnych obszarach. Zarówno jeśli chodzi o wielkość rządu, prawa własności, regulacje i pieniądze, zanotowano spadek wolności gospodarczej. Odwrotny trend można zauważyć jedynie w sferze handlu międzynarodowego.