„Ojcze, wybacz im. Odpowiedzią na nienawiść nie jest nienawiść”. Poruszające słowa Eriki Kirk na ceremonii pogrzebowej zastrzelonego męża [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Wdowa po Charliem Kirku wygłosiła poruszającą przemowę podczas ceremonii pogrzebowej zastrzelonego męża. Zacytowała słowa Chrystusa „Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią” i zapewniła, że wybacza zabójcy.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na State Farm Stadium w Glendale w stanie Arizona. Zarejestrowało się w sumie 200 tysięcy osób. Na ceremonii obecna była cała administracja Donalda Trumpa, Elon Musk, Tucker Carlson, Matt Walsh czy znani artyści z Lee Greenwoodem na czele, który wykonał utwór „God Bless the USA”.

Erika Kirk, żona zamordowanego przez lewicowego aktywistę Charliego, stojąc przed tłumem żałobników odwołała się do fundamentalnych wartości chrześcijańskich, które charakteryzowały życie jej męża. – Nasz Zbawiciel powiedział: 'Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią’. Ten mężczyzna. Ten młody mężczyzna. Ja mu wybaczam – mówiła.

CZYTAJ TAKŻE: Prokurator chce kary śmierci dla zabójcy Charliego Kirka. Ujawniono SMS-y Tylera Robinsona

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

– Wybaczam mu, ponieważ to jest to, co zrobiłby Chrystus. To, co zrobiłby Charlie. Odpowiedzią na nienawiść nie jest nienawiść. Odpowiedzią, którą znamy z Ewangelii, jest miłość i zawsze miłość – kontynuowała.

Wdowa podzieliła się wspomnieniem z momentu, gdy po raz pierwszy zobaczyła ciało męża w szpitalu w Utah. – Zobaczyłam ranę, która zakończyła jego życie. Poczułam wszystko, czego można by się spodziewać – szok, przerażenie i poziom bólu serca, o którym nie wiedziałam, że istnieje – wyznała przed zgromadzonymi.

Mimo traumy, Erika Kirk dostrzegła w tym momencie znak boskiej łaski. – Ale było też coś innego. Nawet w śmierci mogłam zobaczyć mężczyznę, którego kocham. Zobaczyłam na jego ustach najdelikatniejszy uśmiech. I to powiedziało mi coś ważnego – objawiło mi wielkie miłosierdzie Boga w tej tragedii – dodała.

🚨 WOW! In a heartwarming moment, President Trump called Erika Kirk out on the stage and gave her a MASSIVE hug and comforted her. He then pointed to the sky, gesturing to Charlie. That’s our president. This is the side the media never wants to show. AMERICA IS WITH ERIKA!❤️🙏 pic.twitter.com/e6r2RKDNWT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

– Po zamachu na Charliego nie widzieliśmy przemocy. Nie widzieliśmy zamieszek. Nie widzieliśmy rewolucji. Zamiast tego widzieliśmy to, o co mój mąż zawsze się modlił – widzieliśmy odrodzenie – mówiła dalej Erika.

– W tym tygodniu widzieliśmy ludzi otwierających Biblię po raz pierwszy od dekady. Widzieliśmy ludzi modlących się po raz pierwszy od dzieciństwa. Widzieliśmy ludzi idących na nabożeństwo po raz pierwszy w życiu – kontynuowała, odnosząc się do zwiększonego zainteresowania wiarą po śmierci męża.

Erika Kirk oficjalnie ogłosiła, że teraz to ona będzie zarządzać Turning Point USA – organizacją założoną przez męża, która ma promować konserwatywne wartości.

– Jestem niezwykle zaszczycona, że zostałam nowym CEO Turning Point USA. Potraktuję to poważnie Charlie i ja byliśmy zjednoczeni w celu. Jego pasja była moją pasją. A teraz jego misja jest moją misją. Wszystko, co Turning Point USA zbudowało dzięki wizji i ciężkiej pracy Charliego, uczynimy dziesięciokrotnie większym dzięki sile jego pamięci – deklarowała.

Znaczną część przemowy Erika Kirk poświęciła wspomnieniom dotyczącym małżeństwa z Charliem oraz jego wizji amerykańskiej rodziny. – Największą sprawą w życiu Charliego była próba ożywienia amerykańskiej rodziny. Gdy przemawiał do młodych ludzi, zawsze chętnie opowiadał im o Bożej wizji małżeństwa – mówiła.

„US President Donald Trump embraces Erika Kirk, widow of Charlie Kirk, after speaking at the public memorial service for right-wing activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on September 21, 2025.” (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) pic.twitter.com/ZRG9bvNNDN — Apple Lamps (@lamps_apple) September 21, 2025

– Naszym małym sekretem były listy miłosne. Co sobotę Charlie pisał jeden dla mnie. I nigdy nie opuścił soboty. W każdym z nich opowiadał mi, co było jego najważniejszym punktem tygodnia, jak bardzo był mi wdzięczny i naszym dzieciom – zdradziła intymny szczegół ich relacji.

Wdowa zakończyła swoje przemówienie apelem o kontynuowanie dzieła męża i wybór drogi wiary. – Niech ten cud jego życia będzie również punktem zwrotnym dla was. Wybierzcie modlitwę. Wybierzcie odwagę. Wybierzcie piękno. Wybierzcie przygodę. Wybierzcie rodzinę. Wybierzcie życie w wierze. Najważniejsze – wybierzcie Chrystusa – zakończyła.