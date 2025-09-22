Nagła śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego. Przesłuchanie znanego muzyka odwołano. „Był niedyspozycyjny”

- Reklama -

Przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego w sprawie śmierci jego żony, Edyty, odwołano z powodu „niedyspozycji” – jak eufemistycznie określiła to Prokuratura Okręgowa w Toruniu

18 września 2025 roku w mieszkaniu w Brodnicy nagle zmarła 52-letnia Edyta Rynkowska, żona znanego piosenkarza Ryszarda. Małżeństwo przebywało tam tymczasowo podczas remontu swojego domu w Zbiczynie. Mieszkanie, jak ustalił „Super Express”, Rynkowski kupił dla swoich rodziców, żeby mieć ich blisko siebie.

Rzecznik prokuratury, Izabela Oliver, potwierdziła obecność męża zmarłej w miejscu znalezienia ciała, nie podała jednak szczegółów dotyczących okoliczności tego odkrycia. Kwestia, kto pierwszy znalazł zwłoki, jest objęta tajemnicą śledztwa.

22 września przeprowadzono sekcję zwłok, by ustalić przyczyny nagłej śmierci 52-latki. Wiadomo, że Edyta Rynkowska chorowała – miała żylaki w przełyku, które popękały. Badania wykazały, że bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Na ciele nie stwierdzono żadnych ran ani obrażeń, co ostatecznie wykluczyło udział osób trzecich.

Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci – standardowa procedura w przypadku nagłych zgonów, która nie oznacza jednak podejrzeń wobec konkretnych osób.

Przesłuchanie odłożone

Znamienny dla całej sprawy jest fakt, że główny świadek, Ryszard Rynkowski, wciąż nie został przesłuchany. Pierwotnie, tuż po odkryciu zwłok, uniemożliwiły to „przyczyny niezależne”, a zaplanowane na poniedziałek przesłuchanie również nie doszło do skutki

„Mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna” – wyjaśniła na łamach „Super Expressu” rzecznik prokuratury. Dodała, że nowego terminu przesłuchania na razie nie wyznaczono.

Ryszard i Edyta Rynkowscy wzięli ślub w 2006 roku w Szczytniku, a w 2008 roku przyszedł na świat ich syn Ryszard junior. Artysta wielokrotnie podkreślał, że poczęcie syna wiązał z cudownym pobytem w Lourdes.