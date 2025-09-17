WIDEO
Wiadomości

Prokurator chce kary śmierci dla zabójcy Charliego Kirka. Ujawniono SMS-y Tylera Robinsona

Autor: KM
Tyler Robinson, podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka. Zdjęcia policyjne
Prokuratura stanowa w Utah postawiła siedem zarzutów 22-letniemu Tylerowi Robinsonowi, oskarżonemu o zabójstwo przedstawiciela prawicy Charliego Kirka. W przypadku skazania mężczyzny śledczy będą domagać się kary śmierci. Opublikowano też SMS-y sprawcy, który miał powiedzieć, że zabił Kirka, bo „miał dość jego nienawiści”.

Jak poinformował szef prokuratury okręgowej z hrabstwa Utah, Jeffrey Gray, Robinsonowi postawiono siedem zarzutów, w tym zabójstwa z premedytacją, nielegalnego użycia broni palnej, utrudniania śledztwa i wpływania na świadków. Te ostatnie zarzuty mają związek ze zniszczeniem przez niego dowodów i poleceniem znajomym, by zniszczyli otrzymywane od niego wiadomości.

Gray powiedział, że śledczy będą wnioskowali o karę śmierci dla 22-latka. Według prokuratury, oskarżony o zabójstwo nie współpracuje z organami ścigania, choć robią to członkowie jego rodziny.

Prokuratura opublikowała też treść SMS-ów, wymienianych przez Robinsona ze swoją transpłciową partnerką, z którą mieszkał. Pytany o to, dlaczego dokonał zabójstwa, odparł, że „miał dosyć jego (Kirka) nienawiści” i że „pewnej nienawiści nie da się pozbyć negocjacjami”. Stwierdził też, że wygrawerowane przez niego napisy na łuskach pocisków to „jeden wielki mem”. Chodzi m.in. o napisy: „Hej faszysto, łap” czy „Jeśli to czytasz, jesteś gejem”. Z wiadomości Robinsona oraz zeznań jego ojca wynikało też, że karabin Mauser, którym posłużył się zabójca, należał pierwotnie do jego dziadka.

Według dokumentów złożonych w sądzie przez śledczych, matka Robinsona zeznała, że jej syn w ostatnich latach coraz bardziej angażował się w politykę i stawał się bardziej „progejowski” i zorientowany na zmiennopłciowców.

Prezydent Trump i przedstawiciele jego administracji obwinili współodpowiedzialnością za mord „skrajną lewicę” i zapowiedzieli działania przeciwko organizacjom promującym, ich zdaniem, przemoc polityczną.

Źródło:PAP/nczas.info
