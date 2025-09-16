Piłkarz złożył kondolencje rodzinie Charliego Kirka. Teraz ma kłopoty. Borussia Dortmund knebluje swojego zawodnika

- Reklama -

Piłkarz Borussii Dortmund Felix Nmecha złożył publicznie kondolencje rodzinie zamordowanego Charliego Kirka. Niemiecki klub wszczął wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie.

Jak podaje „Spiegel Sport”, czarnoskóry chrześcijański piłkarz z niemieckiego klubu miał „wywołać oburzenie” swoim postem na Instagramie. Użytkownik X PapJeż p0lak wskazał, że „napisał na Instagramie kilka wpisów z kondolencjami dla rodziny Kirka, z prośbą o modlitwę i ze swoją opinią, że Charlie pokojowo starał się przekonywać ludzi do swoich poglądów”.

„Borussia Dortmund zamierza odnieść się do szeroko komentowanego postu w mediach społecznościowych piłkarza reprezentacji Niemiec Felixa Nmechy i nawiązać dialog z zawodnikiem. BVB ogłosiło to w piątek w odpowiedzi na prośbę serwisu informacji sportowej SID” – podaje niemiecki portal.

Klub nie zamierza publicznie komentować sprawy.

„Kwestia kary dla zawodnika najwyraźniej nie jest przedmiotem dyskusji” – czytamy.

„Spoczywaj w pokoju z Bogiem. To smutny dzień” – napisał na Instagramie Nmecha, co miało wywołać tę „burzę”.

„Niech Bóg obdarzy rodzinę Kirka szczególną łaską w tym trudnym czasie. Jezus jest prawdziwą drogą do pokoju i miłości” – czytamy w późniejszym wpisie.

Swój post piłkarz już usunął w wyniku lewackiego zaszczucia. Sam portal „Spiegel Sport” twierdzi, że jego określenie Kirka jako osoby „pokojowo broniącej swoich przekonań i wartości” to „wątpliwa kategoryzacja” i określa jego poglądy „radykalnymi”.

Murzyński piłkarz niemieckiego klubu podkreśla swoją chrześcijańską wiarę. W przeszłości był już za to atakowany, gdyż jego wpisy zostawały przez lewicowe siły stygmatyzowane jako „homofobiczne” czy „antyqueerowe”. Rzecz jasna zawierały całkowicie normalne poglądy, ale stwierdzenie, że np. małżeństwo to kobieta i mężczyzna uchodzi za „radykalizm”.

„Poglądy możesz mieć jakie chcesz… Chyba, że masz złe to wtedy nie” – skwitował sytuację PapJeż p0lak na X.