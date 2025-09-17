Dron nad Belwederem. Zatrzymano Ukraińca i Białorusinkę. Mężczyznę deportowano

- Reklama -

„Jest policyjny zarzut złamania przepisów ustawy Prawo Lotnicze dla Ukraińca, który pilotował drona nad siedzibą prezydenta i budynkami rządowymi w Warszawie” – poinformował portal rmf24.pl. Postanowiono też deportować Ukraińca, ale Białorusinkę puszczono wolno.

Ukrainiec wykonywał lot w strefie zamkniętej. Było to złamanie art. 212 ustawy Prawo lotnicze.

Obcokrajowiec dobrowolnie poddał się karze. Zapłacił 4 tys. zł.

Do straży granicznej skierowano wniosek prokuratury do deportację Ukraińca, który to wniosek został zaakceptowany.

„Ukrainiec będzie przetransportowany na jedno z przejść granicznych i tam zobowiązany do przekroczenia granicy. Dodatkowo decyzja przewiduje, że młody mężczyzna będzie miał 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen” – czytamy.

Zatrzymano także 17-letnią Białorusinkę. Ustalono, że była ona jedynie świadkiem, w związku z czym puszczono ją wolno.

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od wczoraj analizowała, czy w przypadku lotu dronem nad Belwederem doszło do incydentu o charakterze szpiegowskim. Badała między innymi zawartość telefonów młodych cudzoziemców, szukając w nich śladów zlecenia. Nie natrafiono jednak na żadne dowody, mogące świadczyć o tym, że działali na rzecz obcego wywiadu” – poinformowało RMF FM.

Wcześniej o dronie nad Belwederem poinformował na X premier Donald Tusk. Od początku rzucano standardowe hasełka o „rosyjskim szpiegostwie” przez polityków i posłuszne media. O narodowości zatrzymanych starano się milczeć.