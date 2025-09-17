SZOKUJĄCA informacja. Korczarowski w jednej klatce ze zmiennopłciowcem!

Piotr Korczarowski weźmie udział w gali freak fight i 11 października tego roku „zawalczy” ze zmiennopłciowcem, który współpracował wcześniej z piosenkarką Dorotą Rabczewską „Dodą”. Korczarowski i Prime Show MMA oficjalnie potwierdzili tę wiadomość.
O planach zorganizowania takiej walki jako pierwszy poinformował na X dziennikarz Marcin Dobski.
„Piotr Korczarowski (narzeczony Marianny) ma stoczyć debiutancką walkę we freak-fightowej federacji Prime Show MMA, gdzie zmierzy się… z transwestytą, byłym trenerem personalnym piosenkarki Doroty Rabczewskiej” – napisał na X Marcin Dobski.
Jak dodał, „trwają negocjacje ws. kwoty”.
„Niedawno było około 100 tys. zł” – zaznaczył.
— Marcin Dobski (@szachmad) September 17, 2025
Długo milczeli…
Dobski już wcześniej informował o takiej możliwości. 21 sierpnia na X zapytał publicznie Korczarowskiego, czy to prawda, że podpisał umowę z Prime Show MMA. Nazajutrz podał dalej własny wpis z komentarzem „prawda”
Prawda. 🙈 https://t.co/7xvNbmlC0P
— Marcin Dobski (@szachmad) August 22, 2025
Ani Piotr Korczarowski, ani Marianna Schreiber przez dłuższy czas nie potwierdzili tych doniesień. Także Prime Show MMA zwlekała z wydaniem oficjalnego komunikatu w tej sprawie.
Jest potwierdzenie
Aż wreszcie komunikat się pojawił:
„Takiego starcia w PRIME jeszcze nie było. 11 października w Pruszkowie do klatki wejdą dwie osoby, które dzieli absolutnie wszystko, od stylu życia po poglądy i środowisko, w którym na co dzień funkcjonują.
Z jednej strony Mariusz „Dżaga” Ząbkowski, najbardziej znany Drag Queen w Polsce, barwna i nietuzinkowa postać show-biznesu, przyjaciel Dody, znany z tego, że nie boi się bawić swoim wizerunkiem i przełamywać schematów. Dżaga uwielbia kontrowersje i odwagę w pokazywaniu siebie, a teraz przenosi tę energię do klatki PRIME.
Po drugiej stronie Piotr Korczarowski, dziennikarz, dawny bliski współpracownik Grzegorza Brauna oraz były członek Konfederacji KP. Prywatnie partner Marianny Schreiber. Człowiek, który słynie z ostrych komentarzy, mocnych poglądów i umiejętności wzbudzania emocji. Teraz, zamiast w studiu, będzie musiał pokazać charakter w oktagonie!”
Tyle sama organizacja, słynąca z promowania wyjątkowo patologicznych zestawień i szczególnie niegodnych tego osób. Wygląda na to, że i tym razem wybrała „wyjątkowo nietuzinkowe postaci”.