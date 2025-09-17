WIDEO
Opinie

Seria wpisów Mentzena o aferze w Wyrykach. Brutalnie odpowiedział Tuskowi. „Ten rząd ośmiesza Polskę”

-

Autor: KM
Sławomir Mentzen.
Sławomir Mentzen. / foto: screen YT
Sławomir Mentzen nie zostawił suchej nitce na rządzie po kompromitacji ws. zniszczonego domu w Wyrykach. Jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość ostro skrytykował władze za dezinformację.

„Ten rząd ośmiesza Polskę, dezinformuje własne społeczeństwo z prezydentem i RBN włącznie, a do tego podkłada się Rosji” – napisał Mentzen w mediach społecznościowych, komentując ujawnione przez „Rzeczpospolitą” ustalenia dotyczące prawdziwej przyczyny zniszczeń w lubelskiej miejscowości.

Początkowo przekonywano, że na dom w Wyrykach spadł rosyjski dron. Taką narrację na forum ONZ kreślił nawet wiceminister Marcin Bosacki. Okazało się, że to polska rakieta, która nie trafiła w drona, uderzyła w dom w Wyrykach.

CZYTAJ WIĘCEJ: To nie rosyjski dron, a polska rakieta. Szokujące ustalenia mediów ws. zniszczonego domu w Wyrykach

Mentzen nie szczędził gorzkich słów pod adresem ekipy Donalda Tuska, wskazując na systematyczne ukrywanie informacji przed opinią publiczną.

„Czyli było tak, że za ruskimi latawcami z silnikiem do kosiarki lataliśmy samolotami za 70 mln dolarów, strzelając do nich rakietami za 2 mln dolarów. Do tego, nie zawsze udało się trafić w latawiec, więc zniszczyliśmy też rakietą polski dom. A ja jestem atakowany za to, że po RBN nie czułem się tym wszystkim uspokojony” – pisał w serwisie X Mentzen.

„Polski wiceminister Bosacki w ONZ pokazywał zdjęcie tego domu, twierdząc, że zniszczył go ruski dron. Teraz wiemy, że dom zniszczyła polska rakieta. Ten rząd ośmiesza Polskę, dezinformuje własne społeczeństwo z prezydentem i RBN włącznie, a do tego podkłada się Rosji. Po tej wpadce, ciężej będzie światu uwierzyć, że drony rzeczywiście były rosyjskie. I kto tu jest pożytecznym idiotą Putina?” – dodał w kolejnym wpisie.

„Po tygodniu ostrzegania, żeby uważać na dezinformację i ruską propagandę, okazało się, że za dezinformację i wspieranie ruskiej propagandy odpowiada rząd Tuska. Wspaniale!” – nie omieszkał dodać kolejnego ironicznego komentarza Mentzen.

Mentzen ostro skrytykował także wpis Donalda Tuska w tej sprawie. Sugeruje, że premier chce się „schować” za żołnierzami.

„Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy” – kreśli narrację Tusk.

„Nikt nie ma pretensji do żołnierzy, nie ich wina, że rakieta zawiodła. Pretensje mamy do waszego rzędu, który dezinformował w tej sprawie i kompromitował Polskę w ONZ. Chowanie się przez premiera za żołnierzami jest tu bardzo słabe” – odpowiedział Mentzen.

