Trump: Mamy zabójcę Charliego Kirka

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek podczas wywiadu z Fox News, że służby schwytały zabójcę Charliego Kirka. Jak stwierdził, udało się to dzięki informacji pastora zaprzyjaźnionego z rodziną sprawcy zamachu.

– Z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że mamy go w areszcie. Wszyscy wykonali świetną robotę – powiedział Trump podczas wywiadu w studiu Fox News w Nowym Jorku. Trump zdradził, że zatrzymanie było możliwe dzięki informacji od duchownego, który znał rodzinę sprawcy, którego tożsamości dotąd nie podano.

– To był duchowny, który poszedł z tym do przyjaciela, który był związany z organami ścigania (…). Potem włączył się w to ojciec (sprawcy), który mu powiedział: „musisz się poddać” – relacjonował Trump.

Prezydent odmówił podania informacji o motywacji sprawcy, lecz stwierdził, że chce, by został skazany na karę śmierci.

Domniemanym zabójcą jest 22-letni mężczyzna ze stanu Utah. Oficjalnie nie podano jego nazwiska, ale media i internauci zidentyfikowali go. Rzekomo to Tyler Robinson.

Beau Mason, komisarz ds. bezpieczeństwa publicznego stanu Utah, powiedział na konferencji prasowej, że sprawiał wrażenie studenta i „dobrze wpasował” się do otoczenia panującego na kampusie w dniu strzelaniny.

Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) udostępniło wcześniej kilka zdjęć i filmów z nagraniem podejrzanego, apelując do opinii publicznej o jego odnalezienie. Na zdjęciach widać młodego, ciemnowłosego, szczupłego mężczyznę ubranego w ciemny T-shirt z długim rękawem i amerykańską flagą na piersi. Nosi dżinsy, okulary przeciwsłoneczne, niebieską czapkę i sportowe buty.

Zatrzymana osoba jest podejrzana o zastrzelenie Charliego Kirka podczas spotkania na Uniwersytecie Utah Valley w Orem w stanie Utah. Według reportera Fox News Matta Finna, podejrzany został zatrzymany na południu stanu.

W wystąpieniu na żywo w Fox News, prezydent USA Donald Trump powiedział, że śledczym udało się odnaleźć podejrzanego dzięki pomocy pastora, oraz ojca podejrzanego, który sam zawiózł go na komisariat policji.

Od środy trwały zakrojone na szeroką skalę poszukiwania mordercy, a policja wyznaczyła nagrodę w wysokości do 100 000 dolarów za informacje związane ze śledztwem. Republikański gubernator stanu Utah, Spencer Cox, apelował do społeczeństwa o pomoc w schwytaniu „tego złego człowieka” i nie wykluczył, że zostanie wobec niego wymierzona kara śmierci.

Charlie Kirk, 31-letni konserwatywny influencer i podpora ruchu MAGA został postrzelony w szyję w środę podczas publicznej debaty z udziałem około 3000 osób na uniwersytecie w Utah.