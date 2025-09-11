Tuskowie ofiarą kradzieży. Luksusowy samochód zniknął spod nosa SOP

- Reklama -

Spod sopockiego domu premiera Donalda Tuska w nocy skradziono należący do jego rodziny Lexus RX o wartości ponad 300 tys. złotych. Pojazd został odnaleziony przez policję po kilku godzinach na parkingu w Gdańsku.

Zgłoszenie o kradzieży wpłynęło do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w środę o godz. 7:40. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, która zabezpieczyła nagrania z monitoringu oraz przeprowadziła rozmowy z potencjalnymi świadkami.

Trójmiejscy policjanci namierzyli skradziony lexus kilka godzin po zgłoszeniu. Funkcjonariusze zdecydowali się na organizację pułapki, licząc na pojawienie się złodziei w miejscu, gdzie został pozostawiony pojazd. Jak tłumaczył w rozmowie z tvn24.pl funkcjonariusz policji, „auta kradnie się na raty, zespołowo. Jedna osoba przełamuje zabezpieczenia, za kierownicę wsiada wozak, który prowadzi samochód do miejsca, gdzie ma on ostygnąć”.

Po kilku godzinach obserwacji policjanci postanowili jednak zakończyć działania, bo nikt się nie pojawił, i odholować auto na parking. To zrodziło teorię, że za kradzieżą być może wcale nie stali zawodowi złodzieje, lecz obce służby, które chciały w ten sposób wysłać pewien sygnał.

Ze względu na to, że sopocka rezydencja premiera pozostaje pod ochroną Służby Ochrony Państwa, w sprawę zostały zaangażowane również służby specjalne. Znamienne, że kradzież miała miejsce praktycznie pod nosem funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.