Rosyjski dron spadł na teren WOT. Alarm na Mazowszu
TEMAT DNIA

Rosyjski dron spadł na teren WOT. Alarm na Mazowszu

Autor: KM
Patrol saperski.
Patrol saperski. / Fot. PAP
Jeden z rosyjskich dronów, które w nocy z wtorku na środę naruszyły polską przestrzeń powietrzną, spadł na teren jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim.

O tym, że rosyjska maszyna spadła w Nowym Mieście nad Pilicą informowały w środę po południu polskie służby, ale z jakiegoś powodu pominęły tak ważny fakt, że miejscem rozbicia był teren WOT.

Jak ustaliło radio RMF FM, bezzałogowiec spadł na terenie byłego lotniska wojskowego, gdzie obecnie stacjonuje 63. Batalion Lekkiej Piechoty wchodzący w skład 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dron był nieuzbrojoną maszyną typu Gerber – tzw. „wabik” – i nie spowodował żadnych zniszczeń.

Nowe Miasto nad Pilicą znajduje się około 75 kilometrów na południowy zachód od Warszawy. Na miejscu zdarzenia działania zabezpieczające prowadzi Żandarmeria Wojskowa, która odcięła ruch w rejonie i zabezpieczyła teren.

To jeden z dwóch dronów znalezionych w województwie mazowieckim. Drugi bezzałogowiec spadł na polu w gminie Korytnica, między miejscowościami Rabiany i Sewerynów w powiecie węgrowskim. Łącznie na terenie Polski służby odnalazły szczątki 12 rosyjskich dronów.

Źródło:rmf24.pl
