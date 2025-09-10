WIDEO
PILNE! Rosyjski dron spadł na dom na Lubelszczyźnie
TEMAT DNIAWiadomościPolska

PILNE! Rosyjski dron spadł na dom na Lubelszczyźnie

-

Autor: KM
Wyryki na Lubelszczyźnie. Tutaj rosyjski dron uszkodził budynek mieszkalny.
Wyryki na Lubelszczyźnie. Tutaj rosyjski dron uszkodził budynek mieszkalny. / Fot. Google Maps / screen
Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki (Lubelskie). Nikt nie ucierpiał. Wcześniej znaleziono uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.

Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki, 10 km od Włodawy. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna.

– Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godz. 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty – podkreślił.

Wcześniej funkcjonariusze policji znaleźli uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.

Źródło:PAP
