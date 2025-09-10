„To jest akt wojny”. Amerykański kongresmen reaguje na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

- Reklama -

Rosja atakuje Polskę irańskimi dronami, to akt wojny – napisał na platformie X republikański kongresmen Joe Wilson. Wezwał prezydenta Trumpa do przyjęcia sankcji, które doprowadzą Rosję do bankructwa.

„Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom” – napisał Wilson na platformie X.

Republikanin wezwał prezydenta Trumpa do nałożenia sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej” oraz do wyposażenia Ukrainy w broń zdolną do ataku wewnątrz Rosji.

„Putin nie zadowala się już tylko przegrywaniem w Ukrainie bombardując matki i dzieci, teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że »Rosja nie zna granic«”. Wolne i prosperujące narody dadzą Rosji nauczkę na temat granic” – dodał.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Wilson zasiada w Izbie od 24 lat i obecnie pełni funkcję współprzewodniczącego Komisji Helsińskiej, ciała działającego przy Kongresie USA złożonym z polityków obydwu izb amerykańskiego parlamentu. Zajmuje zdecydowane stanowisko pro-ukraińskie, a od początku rosyjskiej agresji tylko w Kijowie trzykrotnie spotykał się z Wołodymirem Zełenskim.