TEMAT DNIAWiadomościPolska

Wstrzymany ruch na cywilnych lotniskach, przekierowane loty. Nowe komunikaty po nocnym zamknięciu przestrzeni powietrznej

-

Autor: KM
Lotnisko Chopina w Warszawie.
Lotnisko Chopina w Warszawie. / Fot. PAP
Po tym, jak nad Polskę wleciały rosyjskie drony, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju została zamknięta. Unieruchomiono lotniska pasażerskie w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Po kilku godzinach przestrzeń powietrzną otwarto. W międzyczasie siedem rejsów LOT przekierowano z Warszawy na inne lotniska w Polsce.

W środę nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że cztery polskie lotniska: Lotnisko Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka oraz port w Lublinie zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”.

Na lotnisku Chopina nie odbywały się żadne operacje lotnicze

Lotnisko Chopina wydało specjalny komunikat w tej sprawie. Podkreślono, że lotnisko jest otwarte, ale nie odbywają się żadne operacje lotnicze.

„Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta. Lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze” – przekazało lotnisko na portalu społecznościowym.

Jak dodano, pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.

Przestrzeń powietrzna została otwarta

Tuż przed godziną 8 poinformowano, że przestrzeń powietrzna została otwarta.

„Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień” – przekazał port lotniczy. Dodał, że bieżący status lotów pasażerowie powinni sprawdzać na stronie lotniska, a szczegółowe informacje uzyskają bezpośrednio u przewoźników.

Także lotnisko w Lublinie poinformowało, że przestrzeń powietrzna jest już otwarta. Pierwszy zaplanowany tego dnia samolot – o 8.35 z tureckiej Antalyi – ma wylądować zgodnie z planem.

Przekierowane loty

Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT (PLL LOT) Krzysztof Moczulski poinformował w środę rano na platformie X, że w związku z czasowym zamknięciem przestrzeni powietrznej część rejsów LOT została przekierowana na inne lotniska w Polsce.

Polskie Linie Lotnicze LOT przekierowały siedem swoich porannych połączeń. Chodzi o LO80 z Tokio Narita i LO6680 z Szarm el-Szejk – przekierowane do Katowic; LO636 z Sofii i LO144 z Bejrutu – przekierowane do Poznania; LO500 z Keflaviku – przekierowany do Gdańska; LO724 z Tbilisi i LO126 z Rijadu – przekierowane do Wrocławia.

Źródło:PAP/nczas.info
