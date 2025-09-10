WIDEO
Nie żyje znany prawicowy komentator. Został zastrzelony podczas wystąpienia

Autor: RP
Charlie Kirk
Charlie Kirk. / foto: Wikimedia, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że Charlie Kirk nie żyje. Wcześniej mężczyzna został postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah.

„Wielki, a nawet legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca młodzieży w Stanach Zjednoczonych Ameryki lepiej niż Charlie” – przekazał Trump.

„Był kochany i podziwiany przez WSZYSTKICH, zwłaszcza przeze mnie, a teraz już nie ma go z nami. Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!” – napisał prezydent USA.

Kirk był prominentną postacią na amerykańskiej prawicy i sojusznikiem Trumpa. Jest założycielem organizacji Turning Point USA, zajmującej się m.in. mobilizacją młodych prawicowych wyborców. Prowadził też własne media.

Według telewizji NBC, do postrzelenia Kirka doszło podczas jego wystąpienia dla studentów na uniwersytecie Utah Valley University. Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza i słychać strzał oddany w jego kierunku.

Źródło:PAP/X
