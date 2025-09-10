Nieudana apelacja. Sąd podtrzymał wyrok dla Niedzielskiego. „Kolejny dowód, że oskarżony był winien”

- Reklama -

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata dla byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Chodzi o ujawnienie danych medycznych. Wyrok jest prawomocny.

Prokuratura zarzuciła b. ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu przekroczenie uprawnień w związku z ujawnieniem tajemnicy służbowej, czyli danych wrażliwych lekarza Piotra Pisuli.

Chodzi o wpisy, które Niedzielski – wówczas minister zdrowia – zamieścił 4 sierpnia 2023 na Twitterze (obecnie platforma X). Odniósł się w nich do materiału wyemitowanego dzień wcześniej w Faktach TVN. Były minister zdrowia ujawnił w nich, jakie leki przepisał sobie lekarz, który zwracał uwagę na trudności z wystawianiem recept. To, zdaniem prokuratury, naruszało dobra osobiste i złamało przepisy o ochronie informacji wrażliwych.

W opublikowanym oświadczeniu ówczesny szef MZ przekazał potem, że upublicznienie informacji o wystawieniu recepty przez lekarza zatrudnionego w szpitalu miejskim w Poznaniu, miało na celu – z jednej strony – obronę dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim obronę interesów pacjenta.

Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w tej sprawie zapadł 13 grudnia 2024 r. Sąd skazał nieprawomocnie byłego ministra zdrowia na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Nakazał też podanie wyroku do publicznej wiadomości, zapłatę pięciu tysięcy zł zadośćuczynienia i pokrycie kosztów sądowych.

Z tą decyzją nie zgodziła się obrona Adama Niedzielskiego, która wniosła apelację. Została ona rozpatrzona w środę przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Zasądził też pokrycie kosztów sądowych

W uzasadnieniu sędzia Iwona Konopka wskazała, że sąd rejonowy prawidłowo ocenił zebrany materiał dowodowy. – Sąd prawidłowo zakwalifikował zachowanie oskarżonego i brak było podstaw do uznania, iż oskarżony swoim zachowaniem nie wyczerpał znamion przypisanego mu przestępstwa – podkreśliła sędzia.

Wskazała, że trudno uznać, iż treść wpisu oskarżonego na portalu X nie naruszyła przepisów.

– Treść tego wpisu nie miała na celu i nie dotyczyła kwestii ogólnych (…), które miały sprostować wedle oskarżonego, pełniącego wówczas funkcję ministra zdrowia informacji na temat niemożliwości wypisania recepty (…), a odnosiła się w istocie personalnie – mówiła sędzia

Dodała, że treść wpisu jasno odnosiła się też do danych osobowych lekarza. – Nie sposób uznać, iż we wpisie oskarżonego dane, co do stanu zdrowia oskarżyciela posiłkowego nie zostały ujawnione, wręcz przeciwnie – podkreśliła sędzia.

Zaznaczyła, że gdyby były minister zdrowia chciał działać zgodnie ze swoimi uprawnieniami, to jego wypowiedź wskazywałaby wprost na przyczyny niemożności wypisania danego leku. – Byłaby informacją, która faktycznie stanowiłaby przekaz, aby uspokoić potencjalnych pacjentów – stwierdziła sędzia.

Jak przekazał po skończonej rozprawie obrońca Adama Niedzielskiego adw. Andrzej Ważny „uzasadnienie sądu jest nieco ogólnikowe”. – Zastanowię się nad skierowaniem wniosku o pisemne motywy i ewentualną dalszą drogą procesową – powiedział Ważny.

Podkreślił, że wniósł środek odwoławczy uznając, iż orzeczenie sądu I instancji jest niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę działalność ministra w tamtym czasie.

Z kolei lekarz Piotr Pisula, którego dane ujawniono, a który w procesie wystąpił w roli oskarżyciela posiłkowego zaznaczył, że środowe orzeczenie sądu jest jedynym, które ma sens. – Po wyroku sądu I instancji uważałem, że wyrok jest sprawiedliwy i adekwatny. (…) Mamy kolejny dowód, że oskarżony był winien zarzuconych mu czynów – podkreślił Pisula.

Byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nie było na sali rozpraw.